Entziehungstherapie und Vorwegvollzug

Wird vom Gericht neben einer zu verbüßenden Haftstrafe die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt angeordnet, so muss er in der Regel zunächst einen Teil der Haftstrafe absitzen (Vorwegvollzug), bevor er die Therapie antreten kann. Deren Dauer liegt dann nicht unter zwei Jahren.

Ist die Therapie positiv beendet, wird die Reststrafe zur Bewährung erlassen. Je nach Länge der Haftstrafe wird der Vorwegvollzuges so festgelegt, dass die Halb- bzw. Zweidrittel Haftlänge nicht unter- bzw. überschritten wird.