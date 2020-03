Hüsten. Nach der Ideensammlung in der Bürgerwerkstatt sollen die Maßnahmen für mehr Aufenthaltsqualität in Unterhüsten nach und nach umgesetzt werden.

Nachdem in einer Bürgerwerkstatt viele neue Ideen für eine Attraktivitätssteigerung des Wohnquartiers Unterhüsten gesammelt und in eine „Entwicklungsstudie für Unterhüsten“ übertragen worden waren, geht es nun an die Umsetzung der geplanten Maßnahmen. „Dies wird nach und nach passieren. Wir beginnen mit der Neugestaltung der unteren Bahnhofstraße im Abschnitt zwischen Heilig-Geist-Kirche und Unterführung Marktstraße“, berichtet Michaela Röbke, zuständige Fachbereichsleiterin der Stadtverwaltung Arnsberg.

So sieht es heute an der Kurt-Schumacher-Straße aus. Foto: Privat

Im Stadthaushalt 2020/21 sind Haushaltsmittel für die Sanierung der unteren Bahnhofstraße fest eingeplant. In diesem Zuge soll es an diesem Straßenabschnitt auch deutlich mehr Begrünung geben und die Aufenthaltsqualität durch zusätzliche Sitzmöbel verbessert werden. Außerdem ist daran gedacht , an der unteren Bahnhofstraße und an anderen Straßen in Unterhüsten auf die Geschichte der Hüttenwerke hinzuweisen. So würden so genannte „Fußabdrücke“ an die Hütten-Historie erinnern.

Etatmittel für Straßensanierung

Mit den konkreten Planungen für die Straßen-Neugestaltung wird jetzt begonnen und der eigentliche Straßenbau erstreckt sich auf den Zeitraum 2020/21 und vielleicht zusätzlich auch noch auf 2022. Damit soll es an der unteren Bahnhofstraße aber nicht getan sein. Es soll voraussichtlich ab 2023 ein Stadtteilmanagement für Unterhüsten installiert werden. Das Stadtteilmanagement soll sich insbesondere um die Behebung von leer stehenden Ladenlokalen an der Bahnhofstraße kümmern und dabei im Gespräch mit den privaten Hauseigentümern mögliche temporäre Nutzungen eruieren. Zum Beispiel könnten neue Arbeitsräume oder Wohnungen entstehen.

Begrünung und Mobiliar für die Kurt-Schumacher-Straße. Foto: Yellow Z

Zum Aufblühen von Unterhüsten soll auch ein Förderprogramm zur Erneuerung von Hausfassaden beitragen. Hierzu ist erst mal die Stadtverwaltung am Zuge, um Landesfördermittel zu beantragen. Denn in ein Stadtumbaugebiet wie Unterhüsten können Landesfördermittel fließen, mit denen private Hauseigentümer ihre Hausfassade erneuern können. Die Stadtverwaltung denkt bei der Förderung insbesondere an einige Gebäude an der unteren Bahnhofstraße.

Verkehrslabore in Wohnstraßen

Mit Blick auf Wohnstraßen wie „Kurt-Schumacher-Straße“ und „Am Hüttengraben“ werden „Verkehrslabore“ angestrebt, das heißt: An solchen Wohnstraßen könnten probeweise Bäume in Big Packs - ähnlich wie derzeit am Arnsberger Steinweg - aufgestellt werden. Auch könnten zeit- bzw. probeweise neue Sitzgelegenheiten aufgestellt werden. „Wir würden natürlich vorher in örtlichen Info-Veranstaltungen abklären, ob Anwohner diese Idee mittragen würden“, betont Michaela Röbke. Entwürfe für solche Verkehrslabore fertigte das Berliner Planungsbüro „yellow z“, das von der Stadt Arnsberg mit der Erstellung der „Entwicklungsstudie Unterhüsten“ beauftragt worden war und zuvor auch die Bürgerwerkstatt begleitet hatte.

So sieht die Fläche unter der B229n-Brücke über die Ruhr bzw. längs der Röhr heute aus. Foto: Martin Schwarz

Recht originell ist der Vorschlag des Planungsbüros, die Fläche unter der B229n-Brücke über der Ruhr bzw. längs der Röhr zu einem kleinen Freizeitgelände umzugestalten. Hier könnten sich die Berliner Planer zum Beispiel eine Schaukel vorstellen, die an der Brückenunterseite hängt. Interessant ist, dass die gesamte Fläche durch die Brücke ein Betondach erhält und insofern ein tolles Open-Air-Gelände darstellen könnte wie seinerzeit das „under the bridge“-Areal an der Neheimer Ruhr-Möhne-Mündung.

Studie im Wortlaut im Internet

Die 82-seitige „Entwicklungstudie Unterhüsten“ können sich Interessierte im Internet ansehen. Sie gehört zu den Verwaltungsvorlagen, die die Stadtverwaltung für die Sitzung des Bezirksausschusses Hüsten am 19. Februar 2020 (Tagesordnungspunkt 4) erarbeitet hatte.

Hier findet man die Verwaltungsvorlage plus Studie:

