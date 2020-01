Polizei Einbrüche in Neheim: Am Liboriweg Terrassentür aufgehebelt

Neheim. Am vergangenen Wochenende waren Einbrecher am Liboriweg und an der Möhnestraße in Neheim unterwegs

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrüche in Neheim: Am Liboriweg Terrassentür aufgehebelt

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen vergangenem Samstag und Montag eine Terrassentür eines Zweifamilienhauses am Neheimer Liboriweg auf. Im Gebäude durchsuchen die Einbrecher beide Wohnungen. Mit einem gestohlenen Schlüssel konnten sie anschließend in einen Friseursalon auf der Möhnestraße eindringen. Auch das Geschäft wurde nach Wertgegenständen durchsucht.

Über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932/90200 entgegen.