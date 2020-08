Polizei Einbruchsversuch in Wohnhaus in Rumbeck

Rumbeck. Nach einem versuchten Einbruch in Arnsberg-Rumbeck ermittelt die Kripo.

Bislang unbekannte Täter versuchten – irgendwann in der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr – in ein Einfamilienhaus im Rumbeck einzudringen. An der Haustür konnten frische Hebelmarken festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Arnsberg, 02932-90 200.