Polizei Einbruch in Arnsberger Baugroßhandel

Arnsberg. Vermutlich wurden Einbrecher an der Sauerlandstraße gestört. Deshalb wurde nichts aus einem Baugroßhandel gestohlen.

Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht zum vergangen Freitag in einen Baugroßhandel auf der Sauerlandstraße ein. Laut Polizei kletterten die Einbrecher zwischen 18 Uhr und 6.40 Uhr über einen etwa zwei Meter hohen Zaun. Anschließend brachen sie einen Bewegungsmelder ab. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausübung gestört. Weitere Beschädigungen liegen nicht vor. Gegenstände wurden nicht entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.