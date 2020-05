Neheim. Nach einem Einbruch auf der Baustelle am Neheimer Markt ermittelt jetzt die Kripo.

Noch unbekannte Täter haben die Baustelle am Neheimer Markt heimgesucht. Am Dienstag, zwischen 19.30 und 20.35 Uhr, drangen sie in das Objekt ein, suchten offenbar gezielt nach einem Tresor. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg, 02932-90 200.