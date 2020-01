Einbrecher waren in der Rosenberger Straße am Werk.

Arnsberg. Einbruch im Ortsteil Arnsberg: Täter erbeuten Bargeld und flüchten.

Einbrecher erbeuten Bargeld aus Wohnung

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rosenberger Straße brachen Unbekannte am Sonntag ein. Irgendwann zwischen 9 Uhr und 19.15 Uhr knackten die Täter die Wohnungstür und entwendeten aus der Wohnung Bargeld. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.