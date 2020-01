Echthauser Straße: Radweg wird vor Rasern schützen

Schon seit vielen Jahren setzen sich Voßwinkeler Kommunalpolitiker einmütig für den Bau eines Radwegs an der Echthauser Straße zwischen Einmündung Voßwinkeler Straße (B 7) und Bahnübergang Haus Füchten ein. Bisher scheiterte dies an den Finanzmitteln, die im Nothaushalt der Stadt Arnsberg nicht vorhanden waren. Mittlerweile gibt es das Landesförderprogramm „Innovativer Radwegebau - Bürgerradwege an Landstraßen“, in dessen Rahmen die Stadt Arnsberg „nur“ für die Planungskosten und den Grundstückserwerb aufkommen muss. Die Baukosten werden vollständig vom Landesbetrieb Straßen NRW refinanziert. Im Gegensatz dazu muss die Stadt bei geplantem Radwegebau an städtischen Straßen - wie zum Beispiel an der Neheimer Straße beim Sportplatz Bachum - nach anderen Fördermöglichkeiten Ausschau halten.

Foto: Theresa Dierkes / WP

Die Top-Radwegeförderung an der Landstraße 732 (Echthauser Straße) will die Stadt nutzen und hat 50.000 Euro an Planungskosten in den Etat für das Haushaltsjahr 2020 eingestellt. Dann wird sich aber auch zeigen, ob der Grundstückserwerb entsprechend der Radwegeplanung möglich ist. Die Stadtverwaltung spricht vorsichtig von ersten Vorplanungen, ohne ein Jahr für die Umsetzung des Radwegebaus zu nennen. Im Etat 2021 sind jedenfalls noch keine refinanzierbaren Baumittel für den Radwegebau eingeplant, zumal auch eine Kostenschätzung ohne vorherige Planung spekulativ wäre.

Autofahrer dürfen bis zu 100 km/h fahren

Unsere Zeitung bat den Voßwinkeler Radwege-Experten und SPD-Kommunalpolitiker Michael Rademacher, dessen Ingenieurbüro bereits den Bürgerradweg längs der Landstraße vor der Freilichtbühne Herdringen geplant hatte, um Hintergrund-Infos für die Notwendigkeit eines Radwegbaus an der Echthauser Straße. „Auf der Echthauser Straße ist das Radfahren gefährlich. Nicht selten werden Radfahrer, die sich mit den Autofahrern eine Fahrbahn teilen müssen, von rasenden Autofahrern eng überholt. Auf einem Streckenabschnitt der Landstraße dürfen Autofahrer sogar bis zu 100 km/h fahren, nachdem zuvor Tempolimits von 50 und 70 km/h galten“, sagt Rademacher aus eigener Erfahrung als Radfahrer oder Jogger auf der Echthauser Straße. „Der Abschnitt der Echthauser Straße von Einmündung Füchtener Straße bis Bahnübergang Haus Füchten ist für viele Jogger und Radfahrer eine Übergangsstrecke, um über die Straße in den Ruhrwiesen zum Ruhrtalradweg zu gelangen“, erzählt Rademacher.

Bessere B7-Querung für Radfahrer

Durch einen Fuß- und Radwegebau an der Echthauser Straße würde die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer deutlich erhöht werden. Auch ein Rundkurs würde deutlich sicherer werden. Dieser Rundkurs erstreckt sich von der Neheimer Ohlbrücke nach Haus Füchten, dann quer rüber zur Echthauser Straße und dann über Echthauser Straße und B 7 zurück nach Neheim. An der vielbefahrenen Kreuzung Echthauser Straße /Voßwinkeler Straße / B 7 soll es noch in diesem Jahr eine deutlich bessere B7-Querungsmöglichkeit für Radfahrer geben. Die Rechtsabbiegespur für aus Richtung Neheim kommende Autofahrer soll wegfallen, so dass Radfahrer auf kurzem Weg von der Hasbach-Seite auf die Bahnstreckenseite wechseln können.

Weiterer Radweg in Bachum geplant

Der Bachumer Sportplatz mit Sportheim (links) liegt an der Neheimer Straße. Hier könnte ein Radweg entstehen. Foto: Martin Schwarz

Auf Antrag der SPD im Bezirksausschuss Voßwinkel/Bachum beschlossen die Bezirkspolitiker einstimmig, die Verwaltung mit der Planung eines Radwegs längs der Neheimer Straße vom Bachumer Ortsausgang bis zum Sportplatz zu beauftragen.

Im Rat wurden dafür 30.000 Euro Planungskosten für das Etatjahr 2021 eingestellt. Laut Verwaltung soll der Radweg aber nicht nur bis zum Bachumer Sportplatz, sondern bis Dreihausen/ Bergheim führen. Die Realisierbarkeit hängt von Fördermitteln und Grundstückserwerb ab.