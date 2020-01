Einbrecher sind in Sundern unterwegs.

Polizei Drei Einbrüche am Montag in Sundern

Sundern. Ziele waren ein Lottogeschäft, ein Einfamilienhaus und ein Baucontainer, in dem sich hochwertiges Werkzeug befand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gleich drei Einbrüche am Montag beschäftigen die Polizei in Sundern:

Am Abend löste der Alarm in einem Lottogeschäft an der Freiheitsmühle aus. Um 22.52 Uhr brachen die Täter dort die Hintertür des Ladens auf, entwendeten Tabakwaren und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Das gestohlene Werkzeug wird am Abend im Wald gefunden

Unbekannte hebelten zwischen 16 und 18.25 Uhr an der Seidfelder Straße einen Baucontainer auf und stahlen hochwertiges Werkzeug. Das Werkzeug wurde dann am Abend im Wald gefunden - in der die Verlängerung der Straße „Zum Apoll“. Möglicherweise war der Zeuge mit einem weiß-schwarzen Mountainbike sowie einem Rucksack unterwegs.

Ein Bewohner der Straße „Am Roden“ musste bei seiner Heimkehr einen Einbruch in sein Einfamilienhaus feststellen. Zwischen 7.15 und 16.05 Uhr hatten die Täter die Terrassentür aufgehebelt. Sie verschwanden mit Schmuck und Bargeld.

Hinweise in allen Fällen an die Polizei Sundern unter 02933-90200.