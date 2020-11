Drei Arnsberger sind „Rund um Deutschland“ geradelt

Wenn sie heute so zusammen sitzen oder telefonieren, ist das unausgesprochene Seufzen gerade noch zu hören: Ferdi Sander, Georg Brüggemann und Lothar Heimann aus Bruchhausen und Hüsten haben es in diesem Sommer so gerade eben noch geschafft, ihre mehrere Jahre dauernde Deutschland-Tour vor den erneut wieder ansteigenden Corona-Zahlen zu beenden.

Durchschnittlich 95 Kilometer am Tag gefahren Mit ihrer Deutschland-Umrundung legten die Radfahrer aus Hüsten rund 4500 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Auf der Strecke wurden auch rund 24.000 Höhenmeter „abgerissen“, die meisten davon im Bayerischen Wald. Zur Halbzeit der Tour wurde 2017 bereits in der Westfalenpost über die Initiative berichtet. Auf der Tour entlang der Grenzen wurden durchschnittlich 95 Kilometer am Tag gefahren, somit blieb Zeit für kulturelle Exkursionen an den schönsten Orten. Erfreulich überrascht waren die Deutschland-Tourer unterwegs von den gut umgesetzten Corona-Schutzmaßnahmen in ihren Unterkünften.

„Rund um Deutschland“ haben sie ihr Projekt genannt, mit dem sie seit 2013 eine Menge Anerkennung bekommen und für Aufregung gesorgt haben. 4500 Kilometer auf dem Fahrrad – und nur einmal mit dem E-Bike – das ist schon was!

„Wir hatten uns genau die Phase ausgesucht, in der es mit den Corona-Zahlen wieder runter ging und sich die Lage etwas beruhigte“, erinnert sich Lothar Heimann noch genau. Mitte Juli war es soweit, und sie haben sich erneut auf ihre Drahtesel geschwungen, die finale achttägige Teilstrecke zum Abschluss ihrer Tour vor Augen.

2013, zum Start der „Rund-um-Deutschland“-Aktion, waren sie noch zu viert, bevor sich für die kommenden Jahre mit den drei Radfahrern der entschlossene Kreis formte. Immer schön im Uhrzeigersinn, ging es von Anfang an entlang der deutschen Grenzen, immer mit der verrückten Idee im Kopf: „Wir fahren mit dem Fahrrad die Grenzen von Deutschland ab!“

Das Trikot zur Radtour rund um Deutschland. Foto: Frank Albrecht / WP

An durchschnittlich sieben Tagen ging es jedes Jahr immer entlang der deutschen Grenze, zunächst entlang der niederländischen und dann der der Nordsee. Parallel zur dänischen Grenze wurde die Ostsee erreicht. Immer weiter mit Meeresblick radelten die Drei von Flensburg, Kiel, Lübeck über Rostock in Richtung Stralsund. Nach Rügen und Usedom waren die Flüsse „Oder“ und „Neiße“ die Begleiter an der polnischen und tschechischen Grenze. Im Erzgebirge stießen die Deutschland-Tourer für kurze Zeit nicht nur auf die junge Elbe, sondern vor allem auf die ersten Bergetappen. Durch die Oberpfalz und vor allem im Bayerischen Wald wurden dann fleißig Höhenmeter eingesammelt. Von Passau aus führte die Strecke schließlich entlang der österreichischen Grenze u. a. durch das Allgäu zum Bodensee.

48 Tagesetappen

„Nach 48 Tagesetappen, verteilt auf sieben Teilstrecken von 2013 bis 2020, hat sich der Kreis geschlossen“, sagt Mit-Radler Georg Brüggemann. Für die letzte Teilstrecke in diesem Jahr hatten sich Sander, Brüggemann und Heimann von Karlsruhe aus durch die Pfalz entlang Saar, Mosel und Sauer erst in die Eifel und dann via Aachen über Roermond und Venlo zurück an den Ursprung ihrer Reise in Duisburg-Baerl gemacht.

„Auf der Tour war uns oft mal nicht so klar, in welchem Land wir gerade unterwegs sind“, blickt Brüggemann zurück. Auch Tourkollege Lothar Heimann hat dazu seine eigene Meinung: „Die offenen Grenzen sind bei den Menschen ganz selbstverständlich“, so Heimann. Umso schlimmer, wenn sie jetzt wegen der Corona-Pandemie wieder geschlossen werden.

Ihr Ziel, die Menschen an den Grenzen von Deutschland kennen zu lernen, haben sie auf jeden Fall erreicht. „Dabei gab es auch viele tolle Erfahrungen“, so die Radler. „Sind Sie von der Tour-de-France?“, wurden die Radfahrer aus Bruchhausen und Hüsten an der Französischen Grenze angesprochen – nur weil sie einen Tag vor dem Rennen an der Streckenetappe im Elsass angekommen waren. Und zum französischen Nationalfeiertag seien sie in Wissembourg mit der Marseillaise, der französischen Nationalhymne, begrüßt worden. Aufgefallen sind die Radler auf jeden Fall auch durch ihre Tour-Bekleidung. „Die Trikots – Rund um Deutschland – in den Farben Rot, Grün und Blau waren eine Überraschung für alle“, lacht Georg Brüggemann.

Sie hätten aber letztendlich auch ihren guten Beitrag bei der Kontaktaufnahme mit den Menschen geleistet.„Deutschland ist ein wunderschönes Land“, sagen die Radfahrer, und meinen sicherlich nicht nur die Landschaften damit. Dass es überhaupt noch möglich war, die Tour abzuschließen, hat alle am Ende glücklich gestimmt.

Abseits des Mainstreams

„Derzeit wäre es gar nicht mehr möglich, so unbeschwert durch die Lande zu radeln“, gibt sich Heimann etwas nachdenklich. Und zum Glück habe man die letzten Kilometer abseits des Mainstreams gemacht. Gesund und munter sitzen sie jetzt zu Hause und können schon wieder planen: Die „Rund-um-Deutschland“-Tour soll nicht das letzte Projekt der Drei gewesen sein. Wo es aber künftig hingehen könne, ist – nicht zuletzt wegen Corona – offen.