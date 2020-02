Draußen kochen bei Kälte - das sind Fans von Outdoor-Küchen

Nicht nur im warmen Sommer, sondern möglichst ganzjährig - auch bei Temperaturen von knapp über Null Grad - sitzen die Eheleute Böttcher aus Sundern gern auf ihrer Terrasse. Dabei ist aber nicht nur Entspannen angesagt. Sven Böttcher grillt seit Jahrzehnten leidenschaftlich gern, und seine Frau rührt lieber unter freiem Himmel im Kochtopf. Obwohl die Eheleute eine Einbauküche besitzen, haben sich mittlerweile draußen zusätzliche Koch- und Grillgeräte angesammelt, die bei Bedarf zusammengestellt werden. Die Idee, sich eine neue komplette Outdoor-Küche anzuschaffen, lag nahe.

Wesco-Produktmanager Fabian Quandt zeigt spezielle wetterfeste Einbauplatten für Outdoorküchen, daneben steht ein Keramikgrill, Foto: Martin Schwarz

„Beim Kochen und Grillen haben wir schon unsere speziellen Wünsche. Deshalb sollte unsere neue Outdoor-Küche auch darauf zugeschnitten sein“, erzählen Annett und Sven Böttcher. Im Markenzentrum der Hüstener Firma Wesco fanden sie das, was sie suchten: eine Outdoor-Küche, die hinsichtlich der von ihnen gewünschten Elektrogeräte und Schränke genau nach ihren Vorstellungen gefertigt und im Februar / März ausgeliefert wird. Unsre Zeitung sprach mit den Eheleuten darüber, was ihnen eine exklusive Outdoor-Küche bedeutet.

Praktische Vorteile einer Outdoor-Küche

„Es geht uns um ganz praktische Vorteile“, betont Annett Böttcher. „Ich will nicht mehr hin und her laufen, um Küchengeräte aus der Wohnung nach draußen zu holen und dann später wieder reinzubringen“, erzählt die 52-Jährige. Ihr gleichaltriger Ehemann will auch endlich alles in einer Küche beisammen haben. So kann der leidenschaftliche Griller seinen vorhandenen Keramik-Grill in die neue Outdoor-Küchenzeile einbauen lassen. Neue Wünsche wie ein großer hochwertiger Kühlschrank, eine Bierzapfanlage oder zwei Gas-Kochfelder werden auch installiert.

100 Prozent wetterfeste Elemente

Bis die neue Outdoor-Küche für Familie Böttcher komplett konzipiert war, gingen intensive Beratungen und Vor-Ort-Termine in Sundern mit Fabian Quandt voraus. „Bei Outdoor-.Küchen ist die Sonderlösung unser Standard“, sagt Quandt, der bei Wesco Produktmanager für Outdoor-Küchen ist. Quandt betont die hohe Produktqualität. „Die Küchenbau-Elemente, die in Hüsten gefertigt werden, sind 100 Prozent wetterfest. Die Elektroanschlüsse der Outdoor-Küche sind speziell abgesichert.“ Das Grundgerüst der Bau-Module bilden ineinander verschraubte Aluminiumprofile. In dieses Gerüst wird ein Innenkorpus aus Multiplex-Platten gesetzt, der mit Kompakt- oder Keramikplatten verkleidet wird. Bei der Arbeitsplatte werden Oberflächen aus Keramik verarbeitet.

Arnsberg Wesco erhält „German Design Award 2020“ Für die Outdoor-Küchen erhält Wesco den „German Design Award 2020“. Der Preis wird von einer Expertenjury vergeben, die sich aus Design-Kennern der Wirtschaft, Lehre, Wissenschaft und Gestaltungsindustrie zusammensetzt. Die Jury würdigt mit dem Preis insbesondere das innovative, modulare System der Wesco-Outdoor-Küche. Den Preis erhält Wesco auf der Konsumgütermesse Ambiente, die vom 7. bis 11. Februar in Frankfurt stattfindet. Bereits seit 2017 sind Outdoor-Küchen bei Wesco ein zusätzliches Geschäftsfeld, das exklusive Kundenwünsche bedient. Initiiert wurde dieses spezielle Produktsegment durch Nachfrage in der Villa Wesco auf Mallorca. Deshalb gibt es von Wesco sowohl auf Mallorca als auch in Hüsten Ausstellungsräume für Outdoor-Küchen.

Die Küchenelektrogeräte bezieht Wesco von namhaften Herstellern. Sollte nach zehn oder 15 Jahren mal ein anderes farbliches Outfit der Küche gewünscht werden, kann man alte Kompakt- oder Keramikplatten gegen neue austauschen, ohne dass der Innenaufbau geändert werden muss.

Direkt unter der überdachten Terrasse der Familie Böttcher soll die neue Outdoor-Küche nicht stehen. Denn der Kochdunst soll nach oben frei abziehen können. Für Wetterextreme hat Sven Böttcher vorgesorgt: Er hat auch eine passgenaue, wasserdichte Abdeckhaube bestellt. Wie oft diese genutzt wird, bleibt abzuwarten. Denn Annett Böttcher lässt sich von Kochen unter freiem Himmel nicht leicht abschrecken. Die frische Luft am Zweifamilienhaus wird wohl öfters ein leckerer Duft durchziehen...

