Dorfentwicklung: Wennigloh gibt sich optimistisch

Viel Zuversicht und Optimismus prägten den nunmehr 22. Neujahrsempfang der Wennigloher Vereine und Institutionen, aber auch die Sorge um die Auswirkungen der veränderten Altersstrukturen auf die Dorfgemeinschaft. Ausrichter des diesjährigen Empfangs war das „Forum Wennigloh“, übrigens der jüngste Verein im Höhendorf.

Vorsitzender Uli Recha begrüßte am Samstagabend im Freizeitheim der Schützenhalle die Vorstände des Wennigloher Ort- und Vereinsrings und wies gleich zu Beginn auf ein Problem hin das die Vereine in den kommenden Jahren erwischen könnte. Der demographische Wandel werde einige Lücken in die Reihe der Wennigloher Vereinswelt schlagen: „Wir werden dadurch Vereine verlieren, die ihre Werte und Traditionen über Jahrzehnte und sogar über Jahrhunderte gepflegt und erhalten haben“, zeichnet Recha nicht für die Gegenwart, aber für die Zukunft ein trübes Bild. Daher stünden die jetzigen Vereine in der Pflicht, „für die Zukunft unseres schönen Dorfes Wennigloh, gemeinsam und gezielt nach vorne zu blicken“.

Jeder kann mitmachen Jeder Interessierte kann im Forum mitwirken Das Forum Wennigloh hat es sich zum Ziel gesetzt, das idyllische Bergdorf für seine Einwohnerinnen und Einwohner noch lebens- und liebenswerter zu machen. Daran kann jeder Interessierte mitwirken. Die Umsetzung der Ideen/Konzepte erfolgt in Zusammenarbeit mit den vor Ort bestehenden Vereinen. Den Forum-Vorstand bilden Uli Recha, Rainer Bause sowie Hans-Helmuth Wessel. Weitere Infos auf: forumwennigloh.wixsite.com I

102 Mitglieder im Forum

Uli Recha stellte nach diesen klaren Worten die bisher geleisteten Aufgaben und die geplanten Projekte des „Forum Wennigloh“ vor. Gegründet wurde das Forum im November 2013 als Verein zur Dorfentwicklung und Heimatpflege, als Zusatz wurde der Naturschutz und die Landschaftspflege in die Satzung aufgenommen. Dem „Forum Wennigloh“ gehören derzeit 102 Mitglieder an, Tendenz steigend. Unterstützt werden die Helfer neben derzeit 20 Unternehmen von zahlreichen privaten Sponsoren. Ziel des Vereins sei, „unser idyllisches Bergdorf für seine Einwohnerinnen und Einwohner noch lebens- und liebenswerter zu machen“.

Eigeninitiative

Dabei setzen die Verantwortlichen bei der Umsetzung der Konzepte auf enge Zusammenarbeit mit den Bürgern und den Vereinen, aber auch mit Stadtverwaltung und anderen Behörden. So sei kurz nach der Vereinsgründung in einer „unüberlegten Nacht- und Nebelaktion seitens der Stadt Arnsberg“ ein ausrangiertes Bushäuschen an der alten Schule aufgestellt worden. Dieses sei, so Recha, nicht nur hässlich gewesen, sondern habe auch „sehr streng“ gerochen. Das Forum Wennigloh reagierte schnell und ersteigerte im Internet ein Bushäuschen, das vormals seinen Dienst am Flugplatz Paderborn geleistet hatte.

Das zweite Projekt des rührigen Vereins war die Bücherzelle an der Schützenhalle. Eine alte Telefonzelle aus Sankt Augustin wurde gekauft, hergerichtet und aufgestellt. Wohl eine gute Entscheidung, denn mittlerweile würde die Bücherzelle als heimliches Wahrzeichen Wenniglohs gelten. Immer wieder sei zu hören, wenn unter Freunden vor Ort in Wennigloh ein Treffpunkt betitelt werden müsse: „Lass uns an der Bücherzelle treffen“.

Landschaftspflege wichtig

Das Wanderportal und der Wanderweg waren zwei zeitgleiche Projekte, Planung und Fertigstellung des Wanderwegs beliefen sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren. 2017 war es dann soweit und die zwölf Kilometer lange Strecke konnte eingeweiht werden. Wichtig ist dem „Forum Wennigloh“ die Landschaftspflege. So ziehen die aktiven Helfer seit vielen Jahren im Frühjahr bei der stadtweiten Aktion „Arnsberg putz(t) munter“ durch die Wälder und entlang der Straßen und sammeln die Hinterlassenschaften der Müllfrevler ein. Für dieses Jahr hat das „Forum Wennigloh“ mit einem Insektenhotel und dem Pflanzen einer Obstbaumallee zwei Projekte in Planung, die in der Hauptversammlung am 28. Februar ausführlich erläutert werden sollen.

An den offiziellen Teil schloss sich ein Vortrag von Imker Jürgen Meyer aus Langscheid zum Thema „Honig aus eigener Produktion“ an.

