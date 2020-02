Dinscheder Brücke für Gelenkbusse gesperrt

Die Dinscheder Brücke in Oeventrop ist ab morgen auch für Gelenkbusse gesperrt.

Oeventrop. Achtung in Oeventrop: Auch die Buslinien sind von der Sperrung der Dinscheder Brücke ab dem morgigen Dienstag betroffen.

Sehr kurzfristig wurde entschieden, dass die Dinscheder Brücke in Arnsberg-Oeventrop am dem morgigen Dienstag, 18. Februar., für Gelenkbusse gesperrt wird. Das teilt das Fahrgastmanagent der DB Regio Bus so eben mit.

Betroffen sind die Haltestellen „Glösinger Feld“, „Im Ufer“, „Siepenbach“, „Osterfeld“, „Kirch“ und „Kirchstraße“. Eine Ersatzhaltestelle „Widayweg“ wird eingerichtet .Für die Buslinie R71 Arnsberg – Meschede hat dies folgende Auswirkungen: Die Fahrt bisher 6.47 Uhr ab „Freienohl, Markt“, Richtung Arnsberg, verkehrt fünf Minuten früher. Neu ab 6.42 Uhr.

Ein Solobus übernimmt

Die Fahrt des Gelenkbusses 6.59 Uhr ab „Glösinger Feld“ (über die vorgenannten Haltestelle) nach Arnsberg wird mit einem normalen Solo-Bus durchgeführt. Zeitgleich zu dieser Fahrt verkehr eine weitere Fahrt mit einem Solo-Bus. Die Fahrt 8.17 Uhr ab „Meschede, Busbahnhof“ Richtung Arnsberg, bedient nicht Glösingen. Die Fahrten 9.45 Uhr, 13.15 Uhr und 15.15 Uhr ab „Arnsberg, Bahnhof“, nach Meschede, bedienen nicht Glösingen. Alternative Haltestellen für die genannten Fahrten sind „Oeventrop, Kirchstraße“ sowie die Ersatzhaltestelle „Widayweg“.