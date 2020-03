Arnsberg. Dicke Lippe-Show heißt es am Freitag, 13. März, ab 20 Uhr in der Arnsberger Kultur-Schmiede. Wir verlosen Karten.

Die erste Dicke Lippe-Show des Jahres in der Arnsberger Kultur-Schmiede hat es wieder in sich: Am Freitag, 13. März, präsentiert sie ab 20 Uhr Kult-Parodien, spielt Russisches Klischee-Roulette und serviert kalorienhaltige Gags am Fließband.

„Dicke Lippe Comedy Show“ – das ist der lustige und frische Mix mit Comedians, die sich bereits einen Namen gemacht haben bzw. dabei sind, durchzustarten, und die ihr Können bereits in bekannten Formaten wie Quatsch Comedy Club oder Nightwash bewiesen haben. Moderator und Comedian Mario Siegesmund stellt jeweils drei von ihnen vor – und mit ihnen zusammen die Lachmuskeln der Zuhörer auf eine harte Probe. Und natürlich riskieren die Comedians auch mal die sprichwörtlich dicke Lippe. Wir verlosen 3x2 Karten, wie Sie mitspielen können, lesen Sie wie gewohnt im Infokasten (rechts).

Freuen darf man sich diesmal auf folgende Gäste:Der Obel ist wortwörtlich der „Hammer“ unter den Comedians: Parodist, Musiker – und lustig. Seit über 35 Jahren steht der – O-Ton Obel - „jugendliche Entertainer“ – nun auf deutschsprachigen Bühnen, aktuell auch als Ensemble-Mitglied beim Dortmunder „Geierabend“. Mal hoch politisch, mal tiefgründig, immer jedoch leichtfüßig und gern auch mal voller Selbstironie: Der Obel erzählt von sehr persönlichen Erlebnissen aus seiner Welt und seinem Leben.

„Dick sein ist fett“!

Thorsten Dornbach meint „Dick sein ist fett“! Das ist nicht nur der Titel seines Programms, sondern auch eine Lebenseinstellung des Weselers, der mit vollem Körpereinsatz ein Feuerwerk der Freude auf jede Bühne bringt. Bei den Geschichten über seine „schwere“ Kindheit und sein noch schwereres Erwachsenenleben gehen alle mit – egal welcher Statur. Er sagt, was er denkt und weil er das so charmant macht, kann man ihm nicht böse sein.

Der Wahl-Düsseldorfer Vladimir Andrienko beweist, dass großartige Comedy und perfektes Deutsch nicht zwangsläufig Hand in Hand gehen müssen. Der gebürtige Kasache ist 2002 nach Deutschland gekommen und schon seit etlichen Jahren als Stand-up-Comedian auf den Bühnen des Landes unterwegs. Die bekannten Klischees über „Russen“, seine eigene Integration sowie alltägliche paradoxe Erlebnisse – all das spiegelt sich in seinem Comedy-Universum wieder.

Moderator Mario Siegesmund, Initiator der Dicke Lippe Comedy Shows, führt durch den Abend in der Kultur-Schmiede, hält aber selbst auch nicht mit seiner Sicht der Dinge hinterm Berg.

Seine Geschichten sind Wimmelbilder unseres alltäglichen Wahnsinns – von der kleinen Macke bis zum gepflegten Dachschaden. Mal erzählt, mal gesungen, nimmt er alles und jeden und nicht zuletzt sich selbst unter die Lupe und aufs Korn. Dabei wird klar: Bei Helikopter-Eltern, Psychopathen im Baumarkt oder Besuchen im Dunkelrestaurant hört der Spaß nicht auf – da fängt er erst richtig an!