Der Sitztanz zieht in Arnsberg ein

Dass sie für ihr sportliches Angebot immer wieder belächelt wird, ist für die Dozentin nichts Neues:

Corina Oosterveen aus der Nähe von Ludwigshafen ist unter anderen Diplom-Tanzpädagogin und Lehrbeauftragte der Hochschule für Pflegewesen in Ludwigshafen. Drei Tage lang war die 59-Jährige jetzt in Arnsberg Gast der Volkshochschule Arnsberg-Sundern, um hier einen der wenigen Grundkurse zum Thema anzubieten.

Ziel des VHS-Kurses ist die Qualifikation zur Tanzleiterin im Sitzen

Ihr „Grundkurs zum/zur zertifizierten Tanzleiter/-in im Sitzen“ war mit zwölf Teilnehmerinnenkomplett ausgebucht. Nichts Ungewöhnliches, weiß die gefragte Dozentin in der beruflichen Qualifizierung, gibt es Sitztanz-Lehrer doch nicht an jeder Ecke.

Die Teilnehmerinnen der Qualifizierung – tatsächlich nur Frauen – wollen zu einer Tanzleiterin im Sitzen werden. Alles was dafür mitzubringen ist, sind die zeitliche Freistellung ihrer Arbeitgeber und die Motivation, sich des Themas anzunehmen. Gymnastikmatten, Sportkleidung und dicke Socken – „Sitztanz“ hat wirklich etwas mit Sport zu tun.

Corina Oosterveen: Erst die Technik, dann der Rhythmus

Dozentin des ungewöhnlichen und seltenen VHS-Kurses ist Corina Oosterveen. Foto: Frank Albrecht

„Den Kontakt zur mir hat die Volkshochschule schon vor einem Jahr gesucht“, erzählt Corina Oosterveen, jetzt habe es geklappt, hier die vorgeschriebenen und für sie nötigen 30 Unterrichtseinheiten am Stück anzubieten.

In diesen Corona-Zeiten etwas Besonderes, muss ein Großteil der Kurse derzeit doch ausfallen. Ihre freien Stunden hat sie an drei Abenden in einem Hotel in der Arnsberger Altstadt verbracht.

Von morgens bis abends hat Corina Oosterveen ihren Schülerinnen zwischen 20 und 55 Jahren die Herausforderung der Verbindung von Koordination von Beweglichkeit näher gebracht.

Nicht gucken!“, ermahnt sie immer wieder – das Gefühl von der richtigen Anwendung der Techniken müsse sich schließlich auch ohne entwickeln. Erst die Techniken und dann der Rhythmus.

„Es geht darum, die Menschen bei ihrer Lebenswirklichkeit zu erreichen“

Immer wieder und wieder werden die verschiedenen Tänze geübt, Dabei heißt Sitztanz nicht, dass ganz auf das Aufstehen verzichtet wird. „Es geht darum, die Menschen bei ihrer Lebenswirklichkeit zu erreichen“, beschreibt die Dozentin. Und das sowohl bei den körperlichen Fähigkeiten der Bewegung wie auch bei der Erinnerung an die schönen Seiten ihres Lebens.

Musik gehört unbedingt dazu, und mit dem Foxtrott-Klassiker „Ausgerechnet Bananen“ sind die Teilnehmerinnen ganz schnell dabei. Ob mit klassischer Musik von Jaques Offenbach, dem preußischen Marsch oder Jazz – für Sitztanz eignet sich fast jede Musik, weiß die Diplom-Tanzlehrerin. Hauptsache es klappt auch mit der Rechts-Links-Koordination.

Oosterveen: „Sitztanz ist für viele Bereiche der Mobilisierung von Älteren geeignet“

„Sitztanz ist für viele Bereiche der Mobilisierung von Älteren geeignet“, erklärt Oosterveen. Bei Senioren trainiere er bei kognitiven Schwierigkeiten, bei Flüchtlingskindern helfe er beim Erlernen der Sprache mit der praktischen Beschreibung von zum Beispiel.

Präpositionen wie „auf“, „neben“, „unter“ oder „vor“. Dementsprechend groß ist auch die Fan-Gemeinde der Sitz-Tänzer. „Im Allgäu gibt es sogar einen Pfarrer, der das unterrichtet“, lacht die Dozentin.

Katharina Görlitz, Ergotherapeutin aus Sundern, plant nach dem Kurs, den Sitztanz in ihre Arbeit einzubinden. „Das ist ein wichtiger Baustein, um ältere Menschen zu aktivieren und zu wecken“, so Görlitz.

Bei dementiell Erkrankten spielt der Spaß eine wichtige Rolle

Und auch die Physiotherapeutin Stefanie Meiner-Kaim, die in der Neurologischen Klinik Sorpesee arbeitet, sieht die großen Chancen in der Arbeit mit den Menschen. „Viele Patienten haben auch eine dementielle Erkrankung, da spielt der Spaß beim Sitztanz eine wichtige Rolle“, ist sie überzeugt.

Natürlich sei sie auch persönlich von den Möglichkeiten fasziniert, über eine Bekannte hatte sie von einem der seltenen Kursangebote in der Nähe erfahren.

Der Sitztanz hat auch eine soziale Komponente

Eines steht für beide Teilnehmerinnen fest: Sitztanz ist für Bewohner von Pflegeeinrichtungen gut geeignet. „Ich will auch Menschen zum Tanz bringen, die die soziale Komponente mögen, aber die Berührung scheuen“, sagt Oosterveen entschlossen. Dabei steht bei der Dozentin der pädagogische Aspekt im Vordergrund, nicht der therapeutische.

Dass sich das Kurskonzept für die angehenden Tanzleiterinnen Sitztanz auch unter Corona-Schutzbestimmungen durchführen lässt, kommt beiden Seiten zugute. „Im Kurs kann trainiert werden, was hinterher in der Arbeitsrealität mit älteren Menschen umgesetzt wird – auf Abstand aktiv zu sein“, erklärt Oosterveen.

Dabei gelten für den VHS-Kurs ähnlich Bedingungen wie später im Pflegeheim: Kurs-Teilnehmerinnen freuen sich, in Zeiten der Kontaktsperre wieder unter Menschen zu sein und den Senioren könne das Gruppenerlebnis beim Sitz-Tanzen zugute kommen.