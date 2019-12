„Weihnachts-Dekoration unterstreicht Emotionen“

Mit Adventsdekoration kennt sie sich aus. Johanna Röber ist Gartencenter-Leiterin im Grünen Warenhaus „Humpert - grün erleben“ im Neheimer Ohl. In den Wochen vor dem großen Fest dreht sich auf 4500 Quadratmeter Verkaufsfläche fast alles um die Weihnachtszeit.

Was bedeutet die Weihnachtszeit für ein Geschäft wie das Grüne Warenhaus?

Johanna Röber: Wir haben in diesen Wochen ein umfangreiches Sortiment, das den Kunden sehr wichtig ist. Mit der stets stimmungsvollen „Lichternacht“ am zweiten Novemberwochenende eröffnen wir unsere Weihnachtsausstellung. Dann geht es für die Kunden sichtbar los. Personell und organisatorisch strukturieren wir im Betrieb für die Weihnachtszeit um. Dann sind auch unsere geschulten Dekorationsteams stark beschäftigt. Es reicht ja nicht, die Waren einfach ins Regal zu legen. Das kann jeder. Wir wollen und müssen den Kunden die Ideen bieten.

Wann beginnen die Vorbereitungen für das Weihnachtsgeschäft?

Wir sind eigentlich das ganze Jahr über mit Weihnachten beschäftigt. Wir achten jetzt schon darauf, was ankommt. Wenn poppige Farben im Trend sind, der Sauerländer darauf aber nicht reagiert, bieten wir diese im folgenden Jahr sicher nicht mehr an. Schon im Januar fangen wir an mit den Messebesuchen und legen die Trends fest. Die erste Ware wird uns dann schon im Juni geliefert, der Aufbau beginnt schrittweise ab September. Ab der „Lichternacht“ wird eigentlich nur noch abverkauft.

Was sind die Deko-Trends des Jahres 2019?

Immer noch steht das Thema Natur im Vordergrund, die Dekorationen sind nordisch angehaucht. Das ist ein allgemeiner Trend, der sich ja auch in der Mode oder bei Möbeln widerspiegelt. Es ist aber nie genau absehbar, wie lange etwas stark gefragt bleibt. Im nächsten Jahr kommen die Farben Dunkelblau und Gold wieder zurück.

Arnsberg Steckbrief Johanna Röber Johanna Röber (56) ist seit

16 Jahren Gartencenter-Leiterin im Grünen Warenhaus „Humpert – grün erleben“ im Neheimer

Ohl. Geboren wurde die gelernte Floristi n im Spessart. Im Alter von 15 Jahren kam sie ins Sauerland, zog beruflich immer wieder mal weg, kehrte aber auch immer wieder zurück. Seit 40 Jahren im Beruf qualifizierte sie sich weiter zur Handelsfachwirtin, war Ausbilderin und zwischendurch selbstständig und leitete auch Betriebe. Mit ihrem Mann und den Haustieren lebt sie heute im Rumbecker Holz.

Was bedeuten Advents- und Weihnachtsschmuck den Menschen?

Das hat viel mit Emotionen und Traditionen zu tun. Das Fest ist stark auf Familie konzentriert und ist immer mit Erinnerungen verbunden. Die Menschen rücken zusammen. Dekoration unterstreicht das. Manchmal ist sie traditioneller gedacht, manchmal moderner. Jeder hat seine eigene Form der Dekoration, um in seinem Nest Wärme zu schaffen. Unsere große Kunst ist es, auch die junge Generation an diese Themen heranzuführen.

Sind die Kunden in der Adventszeit aufgeregter als sonst?

Eindeutig ja. Erstmals spitzt sich alles zum ersten Advent zu. Dann müssen der Kranz und die ersten adventlichen Dekorationen her. Sobald dann der Baum da ist, geht es noch einmal los. Es ist eigentlich kurios: Die Menschen machen sich verrückt, um alle Voraussetzungen zu schaffen, dann am Fest so schön wie möglich zur Ruhe zu kommen. Die Dekoration hilft ihnen dabei.

Sind Männer Deko-Ignoranten oder ist das ein Vorurteil?

Unsere Zielgruppe in dieser Zeit ist doch eher die Frau. Die kümmert sich ja in gefühlt 99 Prozent der Fälle um die Dekoration im Haus. Natürlich aber kommen auch Männer zu uns - Alleinlebende, dekorativ affine Männer mit Lust am repräsentativen Wohnen und natürlich auch Gewerbetreibende. Warum die Frauen mehr Hang zur Deko haben? Wahrscheinlich ist das ein evolutionäres Thema. Das ist uns Frauen irgendwie in die Wiege gelegt, wahrscheinlich haben Frauen früher schon die Höhle schön gemacht, während der Mann jagen war. Ich denke doch, dass wir Frauen in dieser Hinsicht eindeutig kreativer sind.

Wie schafft man in ihrer Rolle eigentlich die Trennung vom Weihnachtsgeschäft zu den privaten Weihnachtsgefühlen und eigener Vorfreude?

Das gelingt mir tatsächlich, indem ich mich minimalisiere. Da bin ich dann nicht der extreme Deko-Typ, sondern setzte auf ganz klare Farben und Formen. Aber auch ich kann mich nicht davon freimachen, immer wieder etwas schönes zum Dekorieren mit nach Hause zu bringen.