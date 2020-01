Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Datenübermittlung für freien Parkplatz

Außenleuchten kann man mit zahlreichen Zusatzfunktionen versehen. Hierzu gehört auch die Hilfe bei der Parkplatzsuche.

Sensoren in den Lichtmasten ermitteln, ob der unten ihnen befindliche Parkplatz frei oder besetzt ist. Die Sensoren senden Infos, z. B. per App, an Verkehrsteilnehmer auf Parkplatzsuche.

Video-Überwachung und Verkehrsmanagement sind weitere mögliche Zusatzfunktionen an Außenleuchten.