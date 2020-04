Das Traumhaus eines 70-jährigen Voßwinklers

Voßwinkel. Mit fast 70 Jahren baut sich Josef Bertram aus Voßwinkel ein Haus nach seinen Bedürfnissen. Die Alternative wäre das Pflegeheim gewesen.

Eigentlich ist nichts dem Zufall überlassen. Der Mann baute sich ein Haus so wie er es braucht. Keine Kompromisse. Geht nicht, denn Josef Bertram wollte nicht nur höchste Energieeffizienz, sondern absolute Barrierefreiheit. Der 70-jährige Voßwinkler ist gehandicapt und an den Rollstuhl gefesselt. Alles im Haus ist darauf abgestimmt – auch die technische Steuerung des Niedrigenergiehauses.

„Meine Scholle“

Kein Zufall auch der Standort der Immobilie. „Das ist meine Scholle“, erzählt Josef Bertram. Bereits als Kind hat er an diesem schönen Platz am Belingser Weg seinem Vater geholfen. „Ich bin ein echter Voßwinkler und habe schon seit 30 Jahren auf das Grundstück zum Bauen geschielt“, erzählt er. Es dauerte aber, bis die Baugenehmigung unter Auflagen endlich kam.

Energieeffizienz und Ökohaus – ist das nicht ein Thema für junge Bauherren? Tatsächlich: Josef Bertram entschied sich spät, ein Haus zu bauen. Mit seiner 57-jährigen Partnerin lebte er bis zum Umzug im August 2018 zuvor in einer Mietwohnung am nahen Stakelberg. „Auch das war schon barrierefrei hergerichtet“, so Bertram. Seit 42 Jahren ist er an Multipler Sklerose erkrankt, seit 1988 benötigt er den Rollstuhl. Im Alter wird da vieles nicht leichter. „Auch in der alten Wohnung hätte was passieren müssen“, sagt der Voßwinkler.

Selbstproduzierter Strom

Also wagte sich Josef Bertram an das Bauprojekt – rund 260.000 Euro sollte das Haus am Ende inklusive der Solaranlage auf dem Dach kosten. Auf dem Dach des 120 Quadratmeter großen ebenerdigen Hauses liefert eine 9kwp-Anlage. Bertram verbraucht den von ihm produzierten Strom selbst, speist überschüssige Energie ein und muss für andere Zeiten auch Strom zurückkaufen. „Sobald die Sonne scheint, schmeiße ich die Waschmaschine und den Trockner an“, so der Voßwinkler.

Nach Verbrauch, Einspeisung und Stromrückkauf kommt er auf knapp über 60 Euro monatliche Energiekosten. Und das, obwohl auch die Heizung über den Strom läuft. 5600 kw/h hat seine Solaranlage bislang produziert und eingespeist, 11.000 kw/h kaufte er zurück. „Es lohnt sich wirklich, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen“, sagt Josef Bertram.

Bau durch Firma Dünschede

Die PV-Anlage alleine aber macht noch kein Niedrigenergiehaus. Die Voßwinkler Firma Dünschede baute schlüsselfertig ein ökologisches Holzständerhaus. „Das sollte mir jemand von hier bauen“, betont der Voßwinkler. Für Häuser dieser Art gibt es Fördergelder von der kfw-Bank. Das Haus ist perfekt gedämmt, jede Ritze „abgedrückt“ und verschlossen, eine Dreifachverglasung an den Fenstern und eine Dämmung direkt an der Raumdecke und nicht erst am Dach sowie eine Fußbodenheizung mit in die Grundplatte eingegossenen Schläuchen direkt unter den Fliesen.

Luft-Wärme-Pumpe

Wichtig ist die andauernd laufende Luft-Wärme-Pumpe mit Wärmetauscher. „Es wird ständig Wärme ausgetauscht“, erzählt der Hausbesitzer, „ich muss die Fenster eigentlich in allen Zimmern nicht öffnen“. Macht Josef Bertram natürlich trotzdem: Vor allem dann, wenn es raus auf die nach Süden hin zu einer schönen Weidekulisse ausgerichtete die Terrasse geht. Das rund herum mit dem Rollstuhl befahrbare Haus steht auf einem 1700 Quadratmeter großen Grundstück.

Das ist wichtig. „Ich komme in dem Haus mit dem Rollstuhl in jede Ecke“, verweist Josef Bertram auf die Barrierefreiheit. Auch zum Schaltschrank der kompletten Haustechnik. „Ich fahre da jeden Morgen hin und gucke erst einmal, was die Solaranlage am Vortag wieder gebracht hat“, erzählt er. Große Türen sind wichtig, viel Raum für Bewegung im Rollstuhl oder auch das Aufstellen eines Pflegebetts und behindertengerechte Sanitärbereiche. Das Schlafzimmer von Josef Bertram ist schon jetzt ein Hightech-Studio – aus dem Bett heraus, kann er nahezu die komplette Haustechnik bedienen.

Ökologischer Gedanke

Ein spät gebautes Traumhaus für einen 70-Jährigen. „Ich habe diese Art des Bauens auch aus ökologischen Gründen für die Umwelt gewählt“, sagt Josef Bertram. Das Konzept der Barrierefreiheit war ohnehin alternativlos: „Ich hatte doch nur eine Wahl: ein für mich optimales, nach meinen Vorstellungen gebautes Haus oder bald ins Pflegeheim“.

