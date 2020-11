„Das Thema Alkohol in Arnsberg weiterhin im Blick haben“

„Saufen bis der Arzt kommt?“ Die Zahl jugendlicher „Komasäufer“ in der Region ist laut IT NRW leicht zurückgegangen. Trotzdem haben die Landesstatistiker kürzlich Zahlen veröffentlicht, die aufhorchen lassen: Nicht nur, dass mehr Jugendliche im Hochsauerlandkreis wegen einer akuten Alkoholvergiftung stationär behandelt werden mussten – die Patienten werden außerdem immer jünger. Die – bisher unveröffentlichte – Statistik bezieht sich allerdings auf das Jahr 2018. Wie es aktuell und vor Ort in Arnsberg aussieht, haben wir Dirk Mitzscherling vom Familienbüro der Stadt Arnsberg – Schwerpunkt Suchtprävention – gefragt.

Komasaufen bleibt in NRW ein Problem unter Kindern und Jugendlichen, auch im HSK – doch wie sieht es in Arnsberg aus?

Dirk Mitzscherling: Der riskante Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen in NRW bleibt ein Problem, welches der Beobachtung und Intervention bedarf. Die Stadt Arnsberg musste aufgrund steigender Fallzahlen von Alkoholtoxikationen in den vergangenen Jahren reagieren. Eine Zunahme stationär aufgenommener Jugendlicher in der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin des Klinikums Hochsauerland am Standort Hüsten konnte beobachtet werden. Die Anstiege der stationären Aufnahmen führten dazu, dass sich die Stadt Arnsberg 2018 – gemeinsam mit dem Klinikum HSK – dem Alkoholpräventionsprogramm „HaLT – Hart am Limit“ der Villa Schöpflin angeschlossen hat.

Was beinhaltet dieses Programm?

„HaLT“ umfasst Angebote für Jugendliche mit riskantem Alkoholkonsum. Das Alkoholpräventionsprogramm war zu diesem Zeitpunkt schon in vielen Städten Deutschlands erfolgreich installiert. Heute ist das Präventionsangebot „HaLT“ ein fester Baustein in der Präventionsarbeit des Familienbüros – mit dem Ergebnis rückläufiger Fallzahlen. So meldet z.B. auch das Klinikum HSK rückläufige Zahlen von Alkoholtoxikationen.

„Steckbrief“ Dirk Mitzscherling Dirk Mitzscherling ist gebürtiger Neheimer, 53 Jahre alt und wohnt inzwischen in Ense-Höingen – nicht weit von seinem Geburtsort entfernt. Bei der Stadt Arnsberg ist er schon seit über 20 Jahren beschäftigt und war in verschiedenen Fachbereichen tätig, u. a. beim Ausländeramt und im Jugendamt. Seine jetzige Funktion im Familienbüro der Stadt Arnsberg, als Fachmann für Suchtprävention, hat er vor knapp einem Jahr von Michael Voß übernommen.

Die vorliegenden Zahlen aus Düsseldorf sind ja auch schon zwei Jahre alt – gibt es aktuellere Werte, auch mit Blick auf die Coronakrise?

Die Covid 19-Krise scheint einen deutlichen Einfluss auf den – vor allem riskanten – Alkoholkonsum zu haben. Orte, aber auch Veranstaltungen, wo exzessives Trinken stattfindet, z.B. Karnevalsveranstaltungen, Schützenfeste, Kirmes etc., konnten in diesem Jahr nicht stattfinden. Stationäre Aufnahmen im Klinikum HSK waren kaum zu verzeichnen. Lediglich drei Aufnahmen wurden vom Klinikum HSK in diesem Jahr an mich zurückgemeldet. Auch die Schulsozialarbeiter und Streetworker des Familienbüros meldeten keine extremen Auffälligkeiten zurück. Diese Tatsachen dürfen aber nicht dahingehend interpretiert werden, dass Kinder und Jugendliche in Arnsberg keinen Alkohol mehr konsumieren. Die Covid 19-Krise sorgt vermutlich lediglich dafür, dass sich die Problematik nur in den nicht einsehbaren Sozialraum zurückgezogen hat. Vor dem Hintergrund dieser Annahme bleibt es sehr wichtig, das Thema Alkohol, wie auch alle anderen Suchtstoffe, weiterhin im Blick zu haben und diesen Drogen mit entsprechenden Präventionsangeboten zu begegnen. Die derzeitige Ruhe darf nicht dazu führen, sich auf dem bereits Erreichten auszuruhen.

Welche Möglichkeiten der Beratung/Hilfe gibt es vor Ort – und wie werden diese angenommen?

Kinder und Jugendliche in ihrer Selbstwirksamkeit und ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, bleibt oberstes Ziel der Präventionsarbeit des Familienbüros. Jugendliche in ihrer Befindlichkeit ernst zu nehmen und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen sind Garant für eine nachhaltige Verhaltensänderung. Frühere Präventionsangebote mit Schockwirkung und erhobenem Zeigefinger finden in der heutigen Präventionspraxis keinen Platz mehr und haben sich auch nachweislich als nicht geeignet erwiesen. Abschließend kann gesagt werden, dass sich die Präventionsarbeit des Familienbüros mit seinen Zielen auch auf die Covid 19-Krise übertragen lassen kann. Denn auch hier geht es darum, Kinder und Jugendliche in ihrer Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit zu stärken.