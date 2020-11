Das ist schon bescheiden

Corona - ein Virus, das Angst verbreitet. Angst vor Ansteckung mit dieser teils noch unerforschten Krankheit und Angst vor einer ungewissen Zukunft. Weil der Lockdown auch das finanzielle Standbein vieler Menschen ins Wanken bringt. Wie bei Nina Schöttler. Die 45-jährige Arnsbergerin arbeitet auf 450 Euro-Basis als Saunawartin beim Kneippverein im Alten Feld. Doch nun ist erneut Schluss damit. Und niemand weiß so recht, wie lange:

„Schon wieder. Ich habe gebangt und gehofft, dass ein zweiter Lockdown an uns vorbeigeht. Fehlanzeige. Nun haben mich viele Sorgen wieder eingeholt. Vor allem um meine Existenz, denn ich bin auf das Geld angewiesen. Und meine finanziellen Mittel werden jetzt trotz vierwöchigem Kurzarbeitergeld knapp, das ist schon sehr bescheiden. Denn auch mein anderes Standbein, das ich mir als selbstständige Fußpflegerin geschaffen habe, ist mit dem Lockdown weggebrochen. Und weiß ich, wie lange das alles noch geht? Und wie greift das in die Lebensplanung meiner beiden nun erwachsenen Kindern ein? Einfach Sorgen, wohin man auch schaut.

Irgendwie fühle ich mich so langsam durch das Virus, aber auch durch so manche Entscheidungen der Politik ausgebremst. Weil ich einfach manches nichts so richtig nachvollziehen kann. Ich finde, es bleiben so viele Fragen.

Und ich merke, wie mich die Situation mehr und mehr zu deprimieren beginnt. Nicht nur die finanzielle, sondern auch die Kontakte, die mir nun fehlen werden. Wie die vielen netten Gespräche mit den Saunabesuchern, weil sie immer so etwas Familiäres hatten. Dabei bin ich doch ein optimistischer Mensch.

