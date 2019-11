Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dachdeckermeister seit 1963

Nach der Volksschule (1956) und abgeschlossener Lehre zum Dachdecker (1959) besuchte er die Meisterschule mit dem Abschluss Dachdeckermeister (1963). 1970 übernahm er den elterlichen Betrieb in Arnsberg, wo er bis heute geschäftsführender Gesellschafter ist.

Von 1976 bis 1999 war Hesse Obermeister der Dachdeckerinnung. Von 1976 bis 1991 war er Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses, von 1989 bis 1999 Vizepräsident und seit 1999 ist er Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen. Darüber hinaus ist er seit 2003 Mitglied im Aufsichtsrat der Signal-Iduna in Dortmund und war von 2010 bis 2016 Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages.

Von 1984 bis 1990 führte er die Freiwillige Feuerwehr in Arnsberg als leitender Löschzugführer. 2003 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen. In 2017 erhielt er den NRW-Verdienstorden.