Stand Samstagmittag vermeldet der Hochsauerlandkreis 30 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Diese Zahl wurde heute an die Bezirksregierung weitergegeben. Mit einer nach oben korrigierten Zahl wird am Nachmittag gerechnet.

Eine Schülergruppe, auf der Rückreise aus dem Zillertal, ist am heutigen frühen Morgen in Arnsberg-Hüsten eingetroffen. Dort wurden die Schülerinnen und Schüler von geschultem Personal in Empfang genommen. Es wurden ärztliche Untersuchungen durchgeführt, bei denen auch Abstriche wegen des Corona-Virus gemacht wurden. Der Gesundheitszustand einzelner Personen wurde eingestuft. Anschließend wurden die Jugendlichen in die Obhut der Eltern und eine vorsorgliche häusliche Quarantäne entlassen. Bereits am Freitag war der Krisenstab des Hochsauerlandkreises informiert und hat die Lage abgearbeitet. Maßnahmen zum Empfang wurden getroffen.

Vorrang für Versorgung und Daseinsvorsorge

Aus dem Krisenstab der Stadt Arnsberg verkündet Bürgermeister Ralf Bittner jetzt das primäre Ziel, die städtischen Sturkturen insbesondere in den Bereichen Versorgung und Daseinsvorsorge aufrecht zu erhalten. Im Hinblick auf die heimische Wirtschaft soll es eine aktuelle enge Abstimmung von Bürgermeister, der Geschäftsführung des Klinikums und heimischer Unternehmer geben, „um Problemlagen zu verifizieren und auch zu lernen“. Ansonsten sei es wichtig, die Versorgung sicherzustellen und unbedingt Kliniken und Seniorenheime zu schützen! „Und: Sicherheit und Vertrauen geben“, sagt Ralf Bittner. Transparente Öffentlichkeitsarbeit, klare und handlungssichere Maßnahmen und ausgestrahlte Zuversicht seien wichtig.

Bürgermeister Ralf Bittner sieht sich aktuell auf die Probe gestellt, profitiert nach eigenen Angaben nun aber auch davon, dass er in seiner Zeit vor der Wahl zum Stadtoberhaupt bei der Polizei Lehrender „für Besondere Aufbauorganisationen bei herausragenden Lagen“ und somit für extreme Stresssituationen gewesen war.