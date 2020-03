Coronavirus: Arnsberg plant Erstattung von Kita-Beiträgen

Arnsberg. In Arnsberg sollen Eltern während der Kita-Schließungen in der Corona-Krise finanzielle Erstattungen bekommen.

Die Stadt Arnsberg plant eine Regelung zur Erstattung von Elternbeiträgen für die Schließungszeit der Kitas.

„Da im Zuge der fortschreitenden Ausbreitung des Corona-Virus ein bis zum 19. April 2020 geltendes Betretungsverbot für Eltern und Kinder in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflegestellen angeordnet wurde, hat die Stadt Arnsberg eine politische Beschlussvorlage zur Befreiung der Eltern von der Zahlungspflicht der Elternbeiträge erarbeitet“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Vorlage sollte im Haupt- und Finanzausschuss durch die Politik beschlossen werden. Da der Ausschuss aber kurzfristig aufgrund des Infektionsrisikos abgesagt wurde, wird nun ein Dringlichkeitsbeschluss zum Thema vorbereitet.

Notfallbetreuung ist ausgenommen

Tenor der Vorlage: Bereits gezahlte Elternbeiträge und künftige Zahlungen sollen im Wege der Erstattung oder der Zahlungsaussetzung ersetzt werden. Die Verwaltung wird beauftragt, geeignete Verfahren zu prüfen und umzusetzen. Sollte zur Aussetzung der Zahlung keine geeignete Lösung gefunden werden, müssten die gezahlten Beiträge ggfs. rückerstattet werden. Falls das festgelegte Betretungsverbot über den 19. April hinaus verlängert wird, wird die Verwaltung laut Vorlage dazu ermächtigt, weitere Beitragserstattungen oder Beitragsaussetzungen vorzunehmen.

Die Befreiung gilt laut der Vorlage nicht, wenn Eltern eine Notfallbetreuung, zum Beispiel für Schlüsselpersonen, in Anspruch nehmen. Das gleiche Verfahren findet analoge Anwendung für Eltern, die die Betreuungsangebote in den Offenen Ganztagsschulen (OGS) in Anspruch nehmen.

„Es ist wichtig, in dieser Zeit der Krise die Belastungen zu verteilen bzw. die Menschen in so schwierigen Zeiten soweit möglich zu entlasten. Ich bin auch sehr froh darüber, dass hierüber ein breiter politischer Konsens besteht. Arnsberg steht zusammen“, erklärt der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner.