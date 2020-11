Corona-Zahlen: HSK hat Lage wieder besser unter Kontrolle

Wäre der Hochsauerlandkreis ein eigener Planet, müsste die aktuelle Entwicklung der Corona-Zahlen eigentlich optimistisch stimmen. Der Sauerländer lebt aber nicht auf einem anderen Stern, sondern muss sich stets als Teil eines pandemischen globalen Geschehens betrachten. So bedeutet ein aktueller Inzidenzwert von 85,1 zwar im Landesvergleich einen der Spitzenplätze, ist jedoch kein Grund für Euphorie. „Dieses Niveau ist schon nicht schlecht und auch für uns händelbar“, sagt HSK-Sprecher Martin Reuther, „ein Wert unter 50 ist aber noch weit weg“.

Inzidenzwert sinkt seit 16. November

Trotzdem lassen die Zahlen vermuten, dass der am 2. November in Kraft getretene „Lockdown Light“ im Sauerland seine Wirkung erzielt hat. „Zumindest ein Teil der Entwicklung dürfte auf den Lockdown zurückzuführen sein“, sagt Martin Reuther. Ob es allein daran liegt, dass der Inzidenzwert seit der Höchstmarke am 16. November von 195,9 kontinuierlich auf Stand Freitag 81,1 zurückging, vermag aber auch Reuther nicht sagen.

Helfende Soldaten in Sportschule Hachen einquartiert Die Kommune mit den meisten aktuell Infizierten im HSK ist derzeit die Stadt Arnsberg (70) . „Das spiegelt auch die Größe der Stadt wider“, so Kreissprecher Martin Reuther. Es folgen Schmallenberg (57), Meschede (44) und Brilon (27). Sundern hat derzeit 19 Infizierte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes werden bei der Kontaktnachverfolgung zur Eindämmung der Corona-Pandemie nach wie vor von Kräften der Bundeswehr unterstützt. Regulär ist die Einheit in Holzminden stationiert. Im Kreishaus in Meschede sind immer 14 Kräfte in Uniform vor Ort. Insgesamt wurden 21 Soldaten/-innnen zum Kreisgesundheitsamt abgeordnet. Untergebracht ist die Bundeswehr-Unterstützung in der Sportschule Hachen des Landessportbundes . Dort steht den Soldaten in der Freizeit auch die sportliche Infrastruktur der Einrichtung zur Nutzung zur Verfügung.

Zunächst einmal sei positiv, dass im HSK derzeit nur noch 323 aktuell Infizierte gibt. Das waren am 20. November in der Spitze 517. Auch die Quarantäne-Höchstwerte von über 4000 Schülern ging nun auf unter 3000 zurück. Das alles zeigt - es tut sich was.

Zeitliche Verzögerung

Immer zu beachten ist, dass alle Werte zeitlich verzögert das wirkliche Infektionsgeschehen widerspiegeln. „Da machen sich Maßnahmen erst bis zu zwei Wochen später bemerkbar“, so Reuther. Inkubationszeit nach der Ansteckung, eine Testung als asymptomatische Kontaktperson oder nach ersten Krankheitszeichen folgt erst zeitversetzt ebenso wie die Bekanntgabe der Testergebnisse. „Zwischenzeitlich haben wir da ja manchmal sieben Tage drauf gewartet“, erzählt Reuther.

Kreisgesundheitsamt arbeitet am Wochenende

Das Kreisgesundheitsamt arbeitet mit Hochdruck - immer noch trotz möglicher erster Lockdown-Effekte. „Wir arbeiten auch am Wochenende komplett durch“, sagt Martin Reuther. Auch samstags und sonntags werden Kontakte verfolgt und Zahlen über das Landeszentrum Gesundheit an das Robert-Koch-Institut übermittelt. In den Pressemitteilungen - die ist Basis unserer Zahlen - werden montags die Zahlen von Freitagnachmittag an auf einem Schlag zusammen mit den ersten Montagszahlen nachgeliefert. Daher montags in unseren Tabellen der Ausschlag nach oben.

Die zurückgehenden Fallzahlen entlasten nun aber die Mitarbeiter/-innen des Gesundheitsamtes ein wenig. „Es nimmt zumindest den Druck in der Spitze“, sagt Martin Reuther. Von Entspannung könne aber noch keine Rede sein. Er spricht weiterhin von „Hochbelastung“ der Kollegen.

Das liegt auch daran, dass anders als im Frühjahr, als ausgehend von Ischgl-Rückkehrern insbesondere in Schmallenberg und Sundern Hotspots entstanden, diesmal von einem „diffusen Infektionsgeschehen“ gesprochen wird. Soll heißen: Flächendeckend verteilt, ohne besondere Schwerpunkte. Das gelte auch für die Schulen, Kitas und sensiblen Alteneinrichtungen, wo es zwar Erkrankte und Quarantänen aber keine großen Ausbruchsereignisse gebe.

Intensivbetten: „Im grünen Bereich“

Bei den schweren, schwersten und tödlichen Krankheitsverläufen seien zwar in hohem Anteil Bewohner von Alteneinrichtungen betroffen, aber auch das verteilt auf mehrere Häuser ohne „Hotspot“.

Ein gutes Zeichen: Das andernorts stark angespannte Gesundheits- und Versorgungssystem hat im Hochsauerlandkreis hingegen noch Luft zum Atmen. „Das ist alles im grünen Bereich“, so Reuther.

Von rund 100 im HSK derzeit vorgehaltenen Intensivbetten seien aktuell sechs von Patienten mit einer Covid-19-Infektion belegt. Auch die Zahl stationärer Patienten mit (nicht zwingend wegen) Corona ist seit dem 10. November (53) kontinuierlich auf am Freitag „nur“ noch 29 zurückgegangen.