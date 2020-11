Corona: Warn-App spielt im HSK bisher kaum eine Rolle

Arnsberg/Sundern. Die Corona-Warn-App wird in Arnsberg und Sundern kritisch gesehen. Bisher ist beim Gesundheitsamt kein Fall über die App bekanntgeworden.

Die Corona-Warn-App soll bei der Eindämmung der Pandemie helfen: Im Hochsauerlandkreis ist dem Gesundheitsamt bisher allerdings noch kein einziger Fall bekannt, in dem eine infizierte Person durch die App zum Test aufgefordert wurde. Das bestätigt Martin Reuther als Pressesprecher des HSK.

Hotline für technische Fragen Die Corona-Warn-App kann kostenlos im App-Store heruntergeladen werden, sowohl für Apple als auch Android. Weitere Informationen zu Funktionsweise und Datenschutz gibt es auf den Seiten der Bundesregierung und des Robert-Koch-Instituts . Wer darüber hinaus technische Fragen hat, kann diese montags bis samstags zwischen 7 und 22 Uhr unter 0800-7540001 stellen.

Fakt ist, dass die App nur helfen kann, wenn möglichst viele Menschen sie auch nutzen. Laut Bundesregierung ist die mittlerweile mehr als 22 Millionen mal heruntergeladen worden, regionale Daten dazu gibt es nicht, denn über die App werden keine Rückschlüsse auf die Standorte der Nutzer gezogen.

Inzwischen seien rund 3 Millionen Testergebnisse von Laboren über die App übermittelt worden, heißt es. Etwa 53.500 Nutzer, die positiv getestet worden seien, hätten dies über die App auch anonym möglichen Kontaktpersonen mitgeteilt. Auch wenn solche Fälle bei der Kontaktnachverfolgung im hiesigen Gesundheitsamt bisher noch keine Rolle gespielt haben, appelliert Reuther: „Wir empfehlen die Installation der Corona-Warn-App weiterhin.“

Arzt meint: Gute Idee, schlechte Nutzung

Der Allgemeinmediziner und Bezirksleiter der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Hans-Heiner Decker, hatte in seiner Praxis bisher ebenfalls noch keine Fälle positiver Tests, die nach einer Warnung durch die App veranlasst worden sind. Auch von Kollegen hat er davon bisher nicht gehört. „Die Trefferausbeute dürfte eher gering bis nicht vorhanden sein“, schätzt der Mediziner.

Er gibt aber auch zu bedenken, dass das Prinzip der App nur aufgehen könne, wenn erstens viele Menschen sie nutzen, zweitens regelmäßig reinschauen und drittens positive Testergebnisse auch in der App teilen. Die Idee sei insofern vernünftig, an der Umsetzung hapere es.

Wer positiv getestet wird, ist dazu aufgerufen, das Testergebnis anschließend anonym in der App zu teilen. Dann werden alle näheren Kontakte, die über das Smartphone in den Tagen davor registriert wurden, gewarnt. Per Bluetooth werden ständig Dauer von Kontakten und die Distanz zum Gegenüber erfasst. Anhand dessen berechnet die App, ob der Kontakt zu einer infizierten Person mit einem niedrigen oder hohen Risiko verbunden ist.

Bei erhöhtem Risiko wird der Nutzer aufgefordert, zuhause zu bleiben und Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufzunehmen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Bei niedrigem Risiko ist vorerst nichts weiter zu unternehmen, es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln.

Forderung nach Nutzungspflicht

Von solchen Niedrig-Risiko-Begegnungen berichten auch einige App-Nutzer unter den WP-Lesern, zum Beispiel eine Kassiererin, die jeden Tag vielen Menschen kurz und auf Distanz begegnet. Andere Leser berichten von technischen Problemen und der Notwendigkeit einer Neu-Installation. Eine gewisse Skepsis gegenüber der Wirkung der App bleibt bei vielen.

Daher gibt es krassere Forderungen: „Da die App zu wenig genutzt wird, ist sie keine wirkliche Hilfe. Im Grunde muss, wie in manchen asiatischen Ländern, eine Nutzungszwang her. Das würde den Gesundheitsämtern viel Arbeit abnehmen und die Kontrolle erleichtern“, schreibt etwa Leser Marc Erdmann auf der Facebook-Seite dieser Redaktion.

