Corona: TV Arnsberg setzt ab sofort Sportbetrieb aus

Arnsberg. Damit zeigt der Verein klare Kante und wird auch seiner Verantwortung gerecht.

Wie bereits mehrfach berichtet, ist vor dem Hintergrund der steigenden Corona-Infektionszahlen jeglicher Amateursport ab kommenden Montag, 2. November, für die Dauer von vier Wochen untersagt.

Daher hat der geschäftsführende Vorstand des TV Arnsberg am Donnerstagabend beschlossen, den gesamten Sportbetrieb ab sofort einzustellen. Dies betrifft ohne Ausnahmen alle Aktivitäten im „AkTiV an der Ruhr“ und in den öffentlichen Sportstätten.

TVA empfiehlt sportliche Betätigung in freier Natur

Zum Schutze der Gesundheit und zur Stärkung des Immunsystems empfiehlt der TV Arnsberg jedoch allen Bürgerinnen und Bürgern, die dazu körperlich in der Lage sind, sich weiterhin sportlich zu betätigen. Nach Möglichkeit sollte das in der freien Natur, außerhalb der eigenen vier Wände geschehen.

Und: Sollten die derzeitig bestehenden Einschränkungen nicht wieder mit Ablauf des Monats November aufgehoben werden und eine Wiederaufnahme des Sportbetriebs damit nicht möglich sein, wird der TV Arnsberg dies entsprechend kommunizieren.

TVA-Geschäftsstelle ist im November nur telefonisch zu erreichen

Die Geschäftsstelle des TV Arnsberg ist zu den gewohnten Öffnungszeiten im November ausnahmsweise nur telefonisch unter der Rufnummer 02931-3767 erreichbar.

Aktuelle Informationen werden unter www.tvarnsberg.de veröffentlicht.