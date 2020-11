Corona-Tagebuch: Von Ängsten, Alu-Hüten und der Hoffnung

Arnsberg. Die junge Mutter Antonie Pongratz aus Arnsberg gibt einen Blick auf ihr Innerstes frei.

Antonie Pongratz arbeitet seit dem Frühjahr diesen Jahres in der Buchhandlung Sonja Vieth auf dem Alten Markt. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter in Arnsberg.

Wo soll ich anfangen? Heute ist der 30. November und ich kann es kaum glauben, dass wir in vier Wochen bereits Weihnachten feiern. Gedanklich hänge ich immer noch im März fest, zu dem Zeitpunkt, als wir alle begriffen haben, dass dieses Virus nicht so schnell aufzuhalten sein wird, wie wir uns es gewünscht hätten.

Was hatte ich für Pläne für dieses Jahr, was wollte ich alles schaffen …

Was hatte ich für Pläne für dieses Jahr, was wollte ich alles schaffen … Wenn mich dieses Jahr eines gelehrt hat, dann ist es Geduld, ein gezwungenes Innehalten und jede Woche so nehmen, wie sie kommt - in der Hoffnung, dass sich nicht neue Schreckensnachrichten über einen senken.

Ich weiß noch, wie ich zu Beginn der Pandemie mein Handy kaum aus der Hand legen konnte, den Newsticker stets aktualisierte und es doch kaum fassen konnte, was sich da auf der ganzen Welt abspielte. Doch für meine Tochter, die im Januar 2020 gerade ein Jahr alt geworden war, mussten mein Mann und ich gute Miene zum bösen Spiel machen, was nicht jedes Mal klappte oder leicht von der Hand ging.

In manchen Momenten wird mir das Herz ganz schwer

Wenn ich jetzt überlege, wie skeptisch sie uns anfangs beäugte, wenn wir unsere Masken zum Einkaufen aufsetzten, weinerlich und mit großen Augen und wie selbstverständlich sie diese nun betrachtet, als ein notwendiges Mittel zum Zweck, dann wird mir in manchen Momenten das Herz ganz schwer. In was für eine Welt wächst sie hinein, auf was musste sie unwissentlich bereits verzichten und was wird noch alles kommen?

Fahrten zu meiner Mutter und ihrer Oma? Gestrichen. Musikschule, Kinderturnen, Schwimmbadbesuche? Undenkbar. Natürlich könnte ich bei der ein oder anderen Sache ein Auge zudrücken und mir denken „Wird uns schon nicht erwischen.“ - Doch dann lese ich von Langzeitfolgen, sehe, wie unsicher die Wissenschaft in so vielen Dingen ist und hänge dann doch zu sehr an meinen Liebsten und dem Leben, als dass ich dies so leichtfertig riskieren möchte.

Jede Woche bringt neue Herausforderungen mit sich

Es ist ein Auf und Ab der Gefühle, jede Woche bringt neue Herausforderungen mit sich und oft rasen die Gedanken am Abend umher. Wie wird nächstes Jahr laufen, was kommt da alles auf uns zu? Dann muss ich mich selbst am Riemen reißen und mir die wenigen, aber intensiven positiven Momente in diesen letzten Monaten vor Augen führen, um nicht in dieser turbulenten Zeit unterzugehen.

Mein Mann und meine Tochter hatten eine exklusive Zeit miteinander, die sei einander näher brachte und ihr Band noch enger knüpfte. Als selbstständiger Dozent war er das Jahr zuvor wenig Zuhause und nun änderte sich das auf eine zwar wenig schöne Art und Weise, aber wenn ich die beiden nun zusammen spielen sehe, geht mir das Herz auf. Gleichzeitig wird es aber wieder schwerer, wenn ich mir die aktuellen Entwicklungen ansehe und die Wut mischt sich dazu.

Wie kann es immer noch Menschen da draußen geben, die den Virus leugnen?

Wie kann es immer noch Menschen da draußen geben, die den Virus leugnen? Wie kann es sein, dass einige von Diktatur sprechen oder ihre Lage mit Anne Frank oder gar Sophie Scholl vergleichen? Die an die Grundrechte appellieren, die uns mit den Maßnahmen angeblich alle genommen wurden oder von Maulkörben anstatt von Masken reden?

DAS macht mir Angst. Das befeuert meine Sorge, dass diese Pandemie uns noch so viel länger begleiten wird als es uns lieb ist, weil es einige da draußen noch nicht begriffen haben. Müssen sich die Toten erst vor den Krankenhäusern stapeln, wie im Frühjahr in Italien, damit es greifbarer wird?

Eine wahre Achterbahn der Gefühle und Gedanken

Eine wahre Achterbahn der Gefühle und Gedanken, die mich wie ein tosendes Meer mal dorthin, mal dahin spült. An Silvester werde ich mir also etwas wünschen um Mitternacht: Dass die Vernunft siegen wird, dass die Menschen begreifen, wie wenig unsere Rechte beschnitten werden im Gegensatz zu vielen anderen Zeiten oder in anderen Ländern und dass wir irgendwann wieder ohne Angst nach vorne sehen können, weil dort nur eine strahlende Zukunft auf uns wartet - ohne Corona.

