Es war die erste virtuelle Pressekonferenz in der Geschichte der Stadt Arnsberg. Doch die hätte sich Bürgermeister Ralf Paul Bittner „lieber in einem anderen Zusammenhang gewünscht“.

Aber es ging um: Corona. Bittner und die relevanten Fachbereichsleiter zogen eine Zwischenbilanz der bisherigen städtischen Hilfsangebote. Und die fällt gar nicht mal so übel aus, denn die von der Stadt eingeleiteten Maßnahmen haben sich bislang als durchaus effektiv erwiesen. Erfreulich zudem: die große Hilfsbereitschaft innerhalb der Bürgerschaft.

Schnelle und gute Organisation trägt Früchte

Hotspots im positiven Sinne sind dabei die schon früh eingerichtete städtische Hotline für Bürger, die sich im Zuge der Coronakrise in einer (Versorgungs-)Notlage befinden, die gemeinsam mit der Arnsberger Tafel organisierten Bringdienste für Lebensmittel und lebenswichtige Versorgungsgüter, die „Tafel auf Rädern“ und das Kooperationsnetzwerk aus städtischen Fachstellen / -diensten sowie privaten Initiativen und Organisationen.

Um nur einige der von den Bürgerinnen und Bürgern gern und stark genutzten Hilfsangebote zu nennen.

Ralf Paul Bittner: Stolz auf die außergewöhnliche Leistung

„Was da innerhalb von nur elf Tagen von der Stadtverwaltung an Strukturen aufgebaut wurde,“ würdigt Bittner, „das ist eine außergewöhnliche Leistung.“ Ein Leistung, die ihn sehr stolz mache. Stolz auf die engagierten Mitarbeiter der Verwaltung, aber auch stolz auf den Einsatz vieler Mitbürger, die sich - oft in schnell zusammengefundenen Initiativen - für andere einbringen würden.

Zudem seien alle Corona betreffenden Anweisungen von Bund und Land konsequent zum Schutz der Menschen und der Unterbrechung von Infektionsketten umgesetzt worden.

„Dürfen die Menschen nicht in Isolation versinken lassen“

Neben dem Schutz der Menschen gelte es zugleich mit aller Macht ein Problem zu lösen, das vielleicht nicht so ganz im Fokus der Öffentlichkeit stehe, dennoch angesichts möglicher fataler Folgen dränge:

„Wir dürfen es nicht zulassen,“ sind sich Ralf Paul Bittner und Michael John, Leiter des Fachbereiches „Schule Jugend und Familie“, einig, „dass Menschen in Isolation versinken und völlig vereinsamen.“ Hier seien besonders Familien mit Kindern und Ältere gefährdet.

Michael John: „Die sozialen Kontakte alle verfügbaren Medien pflegen“

„Deshalb ist es wichtig“, appelliert Michael John, „dass wir alle natürlich aufgrund der Ansteckungsgefahr physische Kontakte vermeiden, aber die sozialen Kontakte über alle dafür verfügbaren Medien pflegen und sogar noch verstärken.“ Denn auch virtuelle Kontakte würden dazu beitragen, Isolation erträglicher zu gestalten beziehungsweise aufzubrechen.

Einige ältere Menschen ziehen sich komplett zurück

Dass solche körperlosen Kommunikationen von Bedeutung sind, das unterstrich auch Christian Eckhoff vom Fachdienst Familienbüro, dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr viel mit Menschen vor Ort telefonieren würden. „Da kann ein Gespräch sogar mal eine Stunde dauern.“ Selbst ein netter, aufmunternder Zuruf aus der Ferne könne durchaus schon von großer Wirkung sein.

Denn es gibt im Stadtgebiet ältere Menschen, die sich aus Furcht vor einer Infektion mit dem Coronavirus komplett abschotten. Weiß Martin Polenz von der städtischen Fachstelle „Zukunft Alter“: „Manche sagen sogar ihre Termine bei den Pflegediensten ab und ziehen sich komplett zurück.“

Ralf Paul Bittner: „Krisenstab leistet hervorragende Arbeit“

Auf der anderen Seite aber gelte es auch, die Stadtverwaltung in der Krise organisatorisch umzustellen und funktionsfähig zu halten, so Bürgermeister und Verwaltungschef Bittner. „Hier leistet der Krisenstab ebenfalls hervorragende Arbeit.“

So habe man teils auf Schichtbetrieb umgestellt, damit im Falle einer Quarantäne nicht plötzlich ein kompletter Fachbereich wegfalle. Und natürlich würden viele Verwaltungsangehörige im Homeoffice oder mobil arbeiten. „Wir haben innerhalb kürzester Zeit 350 mobile Arbeitsmöglichkeiten geschaffen.“

Bürgermeister: Keine Diskrepanz zwischen Starken und Schwachen entstehen lassen

Ganz besonders wichtig in der Krise ist Ralf Paul Bittner aber: „Es darf in unserer Gesellschaft keine Diskrepanz zwischen Starken und Schwachen entstehen.“ Dafür müsse man alles tun - Verwaltung und Bürger gemeinsam. Hier gelte es, alle Netzwerke in der Stadt zu nutzen. Oder, wie es Marita Gerwin von der Fachstelle Zukunft Alter benannte:

„Wir müssen die Sprachlosigkeit zwischen den Generationen aufbrechen.“ Und das das funktionieren kann, da zeigt sich Christian Eckhoff zuversichtlich: „Wir haben in der Jugend eine große Bereitschaft erkannt, sich einzubringen.“

Tafel-Chef Peter Hoscheidt: Die Versorgungslage ist gesund, niemand muss sich sorgen

Auch für die Kunden der Arnsberger Tafel gibt es gute Nachrichten: „Die Tafel ist auf und die Tafel bleibt auf. Die Versorgungslage ist gesund, niemand muss sich Sorgen machen,“ so Tafel-Vorsitzender Peter Hoscheidt. Die Tafel liefert aber nur noch diskret aus - dabei wird sie ebenfalls von Angehörigen der Verwaltung entscheidend unterstützt.

Michael John: Viele jetzt geschaffene Strukturen werden Corona überdauern

Und auch das wird eine Folge von Corona sein: „Viele der Strukturen und Ideen, die jetzt zur Bewältigung der Krise entstanden sind,“ ist Michael John überzeugt, „werden mit Sicherheit Corona überdauern.“ Vor allem werde die Digitalisierung - besonders in den Schulen - richtig Fahrt aufnehmen.

Aber grundsätzlich, so John, könne man festhalten, dass derzeit in der Stadt Arnsberg das Gegenteil von Agonie herrsche - nämlich ein starkes soziales Engagement. Mit großartiger Beteiligung der Verwaltungsangehörigen.

Hier ein kleiner Überblick über Hilfsangebote und Akteure

Hotline: Die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet, die Hotline ist nun unter 02923-2011102 von Montag-Freitag von 8 - 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 8 -16 Uhr nutzbar ist. Bei der Hotline gingen bis Donnerstag, 26. März, gegen Mittag 496 Anrufe ein.

Auch Oeventroper Schützen sind wichtiger Eckpfeiler der Bringdienste

Bringdienste: Insgesamt erfolgten bisher 32 Fahrten, um „Bringdienste“ umzusetzen. 20 dieser Fahrten wurden von der Stadt in Kooperation mit der Arnsberger Tafel realisiert. Die Bringdienste können von Erzieherinnen der städtischen Kitas durchgeführt werden, da aktuell nur ca. 4 Prozent der üblichen Zahl von Kindern in den Kitas betreut werden. Aber auch die Oeventroper Schützenbruderschaft, hob Michael John hervor, sei hier ein wichtiger Eckpfeiler für den Bereich der Ruhrdörfer.

Gute Zusammenarbeit zeichnet die Akteure aus

Kooperationsnetzwerk: Durch die Hotline kam eine gute Zusammenarbeit mit der Tafel zustande. Aber auch eine ganze Reihe von städtischen Fachstellen und Fachdiensten arbeitet nun in einem Netzwerk zusammen, um den Arnsbergerinnen und Arnsbergern in der Coronakrise möglichst passgenaue Unterstützung anzubieten.

In das Netzwerk sind eingebunden: Arnsberger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen im Hochsauerlandkreis (AKIS im HSK), Engagementförderung der Stadt, Fachstelle Zukunft Alter, Familienbüro, Fachdienst Kindertagesbetreuung, der Allgemeine Soziale Dienst und die Arnsberger Tafel.

Der Austausch im Netzwerk erfolgt aktuell aufgrund des physischen Kontaktverbotes vor allem telefonisch und über Videokonferenzen. So wird die Coronakrise zum Katalysator der Digitalisierung.

Die Mitarbeiter halten Kontakte aufrecht

Familienbüro: Das Familienbüro der Stadt mit seinen insgesamt 24 pädagogischen Fachkräften, darunter viele SchulsozialarbeiterInnen, die in Schulen aktuell verständlicherweise eher weniger zu tun haben, werden für telefonische Unterstützung eingesetzt.

So kommen die MitarbeiterInnen mit älteren Menschen in Kontakt, in dem sie sich nach der Zufriedenheit mit den realisierten Bringdiensten erkundigen.

Christian Eckhoff: „Die Angerufenen sind sehr dankbar dafür, dass sich jemand für sie interessiert.“ Mit Jugendlichen halten die Streetworker und die SchulsozialarbeiterInnen aktuell über Telefon, soziale Medien oder über Skype die Verbindung. Es wird auch an einem Instagram-Channel gebastelt.

Ältere Menschen aus der Einsamkeit herausholen

Fachstelle Zukunft Alter: Ältere Menschen zählen zu den vom Coronavirus besonders gefährdeten Gruppen. Gleichzeitig sind sie in besonderer Weise durch die Kontaktsperre von Einsamkeit und Isolation bedroht. Die Treffpunkte und Begegnungsorte im Stadtgebiet sind weggefallen.

Um der drohenden Einsamkeit zu begegnen, veröffentlicht die Fachstelle zusammen mit einem bürgerschaftlichen Team nun im wöchentlichen Rhythmus die Publikation „Zukunft Alter aktuell“, die per Mail und Download den Weg in die Wohnungen der Menschen finden soll, die besonders unter Einsamkeit leiden. Die Ausgaben werden über den vorhandenen Mailverteiler versendet und sind über www.arnsberg.de/zukunft-alter abrufbar.

Kinder zuhause fördern und beschäftigen

Fachdienst Kindertagesbetreuung: Die Fachberatung stellt aktuell gemeinsam mit Kita-Leitungen und Mitarbeiterinnen von Kitas zusammen, wie Kinder in der Isolationssituation gut gefördert und zuhause beschäftigt werden können. Die Handreichungen sollen Stück für Stück ab nächster Woche über die Kitas und deren Elternbeiräte an die Familien verteilt werden. Weitere Ideen werden bereits angegangen.

Wichtige Hinweise, wie man Isolationssituationen möglichst gut übersteht

Allgemeiner Sozialdienst: Der Allgemeine Sozialdienst hat seine telefonische Erreichbarkeit in der Coronakrise verbessert (02932-2011666). Es ist anzunehmen, dass mit zunehmender Dauer der Schul- und Kitaschließungen Konflikte in der häuslichen Isolation zunehmen.

Um dem entgegenzuwirken, stellt der ASD gerade gemeinsam mit der Erziehungsberatungsstelle Hinweise zusammen, wie man die Isolationssituation als Familien möglichst gut übersteht und welche Beratungsmöglichkeiten es im Konfliktfall gibt.

Hilfesuchende können zum Telefon greifen

Wendepunkt, psychosoziale Beratung & Behandlung, Gesundheitsförderung, Suchthilfe: Die Mitarbeiterinnen des Wendepunkts stehen allen Hilfesuchenden auch weiterhin zu den üblichen Zeiten zur Verfügung - allerdings nur noch telefonisch unter 02932-2012208 oder per Mail unter wendepunkt@arnsberg.de.