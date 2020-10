Corona-Risikogebiet HSK: Folgen in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern. In Arnsberg und Sundern werden erneut strengere Schutzbestimmungen gelten. Die Krisenstäbe von Städten und Kreis tauschen sich dazu aus.

Der Hochsauerlandkreis überschreitet den Inzidenzwert von 50 und ist damit nun Corona-Risikogebiet. Damit sind auch in Arnsberg und Sundern erneute Einschränkungen des öffentlichen Lebens verbunden.

Krisenstäbe tagen am Freitagvormittag

Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gilt für den betroffenen Kreis bzw. die betroffene kreisfreie Stadt als sogenannter Hotspot die „Gefährdungsstufe 2“ mit folgenden Regeln: Bei Veranstaltungen sind innen und außen maximal 100 Personen zulässig; es sei denn, die zuständige Behörde lässt Ausnahmen auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zu.

Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen und der Verkauf alkoholischer Getränke ist von 23 Uhr bis 6 Uhr unzulässig. An Festen aus herausragendem Anlass außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen. In der Öffentlichkeit dürfen sich außerhalb von Familien und Personen zweier Hausstände nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen.

Der Krisenstab der Stadt Arnsberg wird am Freitagvormittag in einer Schaltkonferenz mit dem Krisenstab des Hochsauerlandkreises über die erforderlichen Maßnahmen vor Ort sprechen. Das erklärte Bürgermeister Ralf Paul Bittner auf Nachfrage dieser Redaktion. Über die weiteren Konsequenzen werden wir an dieser Stelle laufend aktuell berichten.