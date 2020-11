Arnsberg. Im Arnsberger Masterplan Sport thematisierte überdachte offene Sportfelder würden in Corona-Krise Vereine und Schulen viele Aerosol-Sorgen nehmen.

Die Sporthallen der Stadt Arnsberg sind aktuell wie überall im Land aufgrund der Corona-Lage für den Vereinsbetrieb geschlossen. Doch schon vor dem zweiten Lockdown herrschte bei Clubs und auch Schulen angesichts des Covid 19-Infektionsrisikos große Unsicherheit über die Verantwortbarkeit von Trainingseinheiten in nur schlecht zu durchlüftenden Sporthallen. Eine Idee aus dem Arnsberger Masterplan Sport gewinnt da ungeahnte Aktualität im neuen Zusammenhang: die Freilufthalle.

Skepsis bei mobilen Lüftungsgeräten für Sporthallen Aus Sicht der Stadt Arnsberg sind mobile Lüftungsgeräte für Turn- und Sporthallen nicht sinnvoll. Trotz angekündigter Landesförderung sieht die Problematik der Verfügbarkeit von mobilen Lüftungsgeräten und dass die Geräte trockene und somit ungesunde Luft erzeugen. „Es muss daher sowieso regelmäßig gelüftet werden“, so die Stadt. Zudem lägen die Kosten trotz möglicher Landesförderung sehr hoch bei der Anschaffung von Geräten. „Grundsätzlich sollte man alle Möglichkeiten in Betracht ziehen und Förderungen nutzen“, sagt Anna Lena Brandt vom Stadtsportverband Arnsberg. Es sollte bei allen Beschaffungen, Umbaumaßnahmen und Planungen berücksichtigt und begutachtet werden, ob das auch Sinn ergibt. „Blindes Geldbeantragen und -ausgeben darf nie unser Ziel sein, auch wenn es nach Außen gut aussehen mag“, so Anna Lena Brandt.

Der Masterplan schlug solche Hallen als kostengünstige Lösung zum Ausbau von überdachten Sportstättenkapazitäten vor. Das Prinzip: Die Sportfläche - auch denkbar in klassischem Zweifachhallenformat - ist überdacht und hat offene Seitenwände. Je nach Hersteller können hier Windfänger installiert oder hoch- und runtergefahren werden. Das Durchlüftungsproblem in Zeiten der in ihrem Ende schwer absehbaren Pandemie ist da gelöst. Letztendlich ist es überdachter Freiluftsport.

Preisgünstiger als klassische Hallen

Ursprünglich ging es nicht um Infektionsrisiken, sondern um Attraktivität und Geld: Bereits bei Überlegungen für die nach Hüsten in Nachbarschaft zur Realschule umziehende Grimmeschule hatte der damalige Schulfachbereichsleiter Michael John vorgerechnet, dass eine Freilufthalle rund 1,5 Millionen Euro günstiger wäre.

Tatsächlich sind Freilufthallen nicht nur während Infektions- und Pandemielagen verlässlicher nutzbar, sondern auch preiswerter als die sonst millionenschweren Sporthallen. „Die Kosten richten sich stark nach der Größe und Ausstattung der Freilufthalle“, teilt die Stadt Arnsberg auf Nachfrage mit. Eine der führenden Firmen für den Bau von Freiluftsporthallen beziffert die Kosten: Bei einer Halle in der Größe 30 x 15 m (450m²) liegt man bei Kosten von 330.000 bis 360.000 Euro, bei einer Größe von 40x20m bei 450.000 bis 500.000 Euro und bei der Größe 45x25m bei 680.000 bis 730.000 Euro zuzüglich der Erdarbeiten und Fundamente (200.000 bis 500.000 Euro).

Bereicherung der Sportlandschaft

Noch hat sich die Stadt Arnsberg noch nicht intensiver mit dem Thema „Freilufthallen“ auseinandergesetzt. Aus Sicht der Planungsgruppe „Masterplan Sport“ könnten durch die Schaffung von Freiluftsporthallen - gerade für den Fußballsport im Winter - freie Kapazitäten geschaffen werden. „Aus Sicht der Stadt Arnsberg sollten Freilufthallen aber vor allem als positive Ergänzung und Bereicherung für die städtische Sportlandschaft gesehen werden. Die Stadt Arnsberg forciert vor allem eine multifunktionale Ausrichtung solcher Freilufthallen. „Wir finden die Möglichkeit, neben Hallen- und Außensport noch eine Alternative zu haben, sehr reizvoll für die Vereine“, sagt auch Anna Lena Brandt vom Stadtsportverband.

Corona hat die Lupe auf Schwachstellen bisheriger Infrastrukturen gerichtet. So gibt es auch auf die Idee einer Freilufthalle durch das Infektionsgeschehen neue Sichtweisen. „Gerade sehen wir, dass zugunsten der allgemeinen Gesundheit auch Kontaktsport im Breitensportbereich auf Außenanlagen beschränkt wird“, sagte Anna Lena Brandt vom Stadtsportverband vor dem neuerlichen Lockdown, „sicherlich kann jede Sportstätte individuelle Möglichkeiten bieten, wonach wir uns wohl zukünftig ausrichten müssen“.

Umdenken bei den Sportvereinen

Ob die Freilufthalle dann eine zu bevorzugende Alternative sei, werde sich dann zeigen. Möglicherweise bedarf es ohnehin ein langfristigeres Umdenken von Sportvereinen: Solange Corona als Gefahr droht, ist Freiluftsport - wenn irgendwie möglich - die sicherere Alternative. Angesichts nicht mehr zwangsläufig kalter Winter ist das auch möglich - und erst Recht bei einer bedachten offenen Sportfläche.

Wobei die Stadt Arnsberg bis zum zweiten Lockdown ja noch alle Turn- und Sporthallen für den Schul- und Vereinssport im Stadtgebiet geöffnet gehalten hatte. Der Stadtsportverband Arnsberg ist über die aktuelle Vorgehensweise stets informiert. Es hat aber gezeigt, wie schnell die neue Infektionslage wieder alles ändert. Fakt ist: Auch eine Freilufthalle steht nicht von heute auf morgen. Und niemand weiß, welche Rolle dann Corona noch spielen wird.