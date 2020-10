Corona: Kontakte in Realschule Hüsten werden nachverfolgt

An der Realschule Hüsten gibt es nach Angaben des Gesundheitsamtes einen Corona-Fall unter den Schülern. Nun müssen Kontakte nachverfolgt werden, bevor über eine eventuelle Quarantäne für weitere Schüler und Lehrer entschieden wird. Der Infektionsfall war am Freitagvormittag bekannt geworden. Nun ist das Fallmanagement des Gesundheitsamtes aktiv.

„Es werden grundsätzlich immer einzelne Personen unter Quarantäne gestellt, keine ganzen Klassen oder Jahrgangsstufen“, erklärt Martin Reuther, Pressesprecher des Hochsauerlandkreises. In mehreren Fällen hatte die Nähe der Schüler und Lehrer untereinander bisher aber zur Folge, das sämtliche Schüler einer Klasse von der Quarantäne betroffen waren.

So zum Beispiel auch bereits an der Realschule Hüsten: Dort mussten bereits kurz nach den Sommerferien Mitte August Schüler und Lehrerin einer sechsten Klasse getestet werden, nachdem ein Kind auf der Urlaubsrückreise in Bayern positiv getestet worden war. Die Schulleitung war am Freitag nicht für eine Stellungnahme zum aktuellen Fall zu erreichen.

Teil eines neuen Schulalltags

In dieser Woche waren bereits das Berufsbildungszentrum und die Franz-Joseph-Koch Förderschule für Sprache in Arnsberg betroffen. „Es ist wahrscheinlich so, dass wir uns an dieses Geschehen gewöhnen müssen“, sagt Schulamtsleiter Michael John. Man müsse sich darauf einstellen, dass im Laufe des Winters noch weitere Schüler betroffen sein werden. In Kitas seien die Fälle meist noch einschneidender, weil eine strikte Gruppentrennung dort schwer möglich sei. Unterdessen könnten einzelne Klassen online unterrichtet werden – wobei Stadt und Schulen weiter an der nötigen Infrastruktur, also Soft- und Hardware, arbeiteten.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Unser Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. +++