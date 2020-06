Corona: Zwei Tönnies-Mitarbeiter wohnen im HSK

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis wohnen zwei Tönnies-Mitarbeiter. Dies ergab eine erneute Anfrage mittags in der HSK-Pressestelle.

Eine weitere Anfrage der WP in der HSK-Pressestelle ergab, dass zwei Tönnies-Mitarbeiter im HSK wohnen. Beide wurden erst am heutigen Vormittag dem Kreisgesundheitsamt gemeldet, heißt es dazu aus der Kreisverwaltung. Einer der beiden Mitarbeiter wohnt in Arnsberg, wie unsere Recherche ergeben hat. Laut eigener Aussage befindet sich der Arnsberger aktuell in häuslicher Quarantäne, diese Maßnahme wurde bereits vorab ergriffen.

Akut erkrankt ist der Mann aber nicht. Seit Mai sei er vier Mal getestet worden, zuletzt am vergangenen Freitag, 19. Juni. Das Ergebnis war jedes Mal negativ.

Drei Neuinfektionen am Wochenende

Der Hochsauerlandkreis teilte am Montag auch neue Infektionszahlen mit. Der HSK verzeichnet mit Stand von Montag, 22. Juni, 9 Uhr, drei Neuerkrankungen, die über das Wochenende aufgetreten sind. Damit gibt es aktuell 592 Genesene, zehn Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden sieben Personen behandelt. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 619.

Das Gesundheitsamt hatte – wie berichtet – am vergangenen Freitag die identifizierten Kontaktpersonen im Mescheder „Bernhard-Salzmann-Haus“ getestet. Alle 48 Tests waren negativ. „Es gibt derzeit kein aktives Infektionsgeschehen in der Einrichtung. Die getesteten Mitarbeiter und Bewohner gelten daher als Kontaktpersonen und verbleiben in Quarantäne“, schildert Gesundheitsamtsleiter Dr. Peter Kleeschulte die aktuelle Situation in dem Haus. Die angeordneten Schutzmaßnahmen gelten dort weiterhin.