Corona in Arnsberg und Sundern: Neun Neuinfektionen im HSK

Arnsberg/Sundern/Hochsauerlandkreis. Corona in Arnsberg und Sundern: Aktuell sind 36 Menschen im Hochsauerlandkreis infiziert. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Derzeit sind 36 Menschen (Stand Mittwoch, 7. Oktober, 9 Uhr) im Hochsauerlandkreis mit dem Virus infiziert.

Die Zahl der bestätigten Infizierten im HSK beträgt damit 915.



HSK: Kreisweit neun Neuinfektionen am Mittwoch

Im Hochsauerlandkreis gibt es am Mittwoch, 7. Oktober, 9 Uhr, kreisweit neun Neuinfizierte und drei Genesene im Vergleich zum Vortag. In der Statistik sind damit 36 Infizierte, 860 Genesene und 19 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Stationär werden drei Personen behandelt. Die Zahl aller bestätigten Infizierten beträgt 915.

Corona im Hochsauerlandkreis: Zwei Neuinfizierte am Dienstag

Update 6. Oktober: In der Statistik des Hochsauerlandkreises finden sich am Dienstag, 6. Oktober, 9 Uhr, zwei Neuinfizierte und drei Genesene.

Aktuell gibt es damit 30 Infizierte, 857 Genesene sowie 19 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden drei Personen behandelt. Die Zahl aller bestätigten Infizierten beträgt damit 906.

Corona in Arnsberg und Sundern

Update 5. Oktober: Die Einzelhändler in Arnsberg und Sundern setzen zum Ende des turbulenten Corona-Jahres auf die Wirkung von verkaufsoffenen Sonntagen.

Das Vorhaben aus Düsseldorf, an allen Adventssonntagen sowie auch am 3. Januar die Öffnung der Geschäfte zu erlauben, kommt jedoch sehr unterschiedlich bei ihnen an.

