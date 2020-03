Corona: Deutsche Bank Arnsberg sagt Veranstaltung ab

Arnsberg. Eine weitere Absage einer Veranstaltung wegen der Corona-Gefahr: Die Deutsche Bank verzichtet auf eine Kundenveranstaltung in der kommenden Woche.

Zusammen mit dem Mitveranstalter Autohaus Kaltenbach hat sich die Deutsche Bank in Arnsberg dafür entschieden, die Kundenveranstaltung „Nachhaltige Investments - Modeerscheinung oder Megatrend?“ am 11. März aufgrund der Corona-Krise auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

„Wir haben gemerkt wie wichtig das Thema Nachhaltigkeit für unsere Kunden ist, aber auch, dass einige Kunden aus Angst vor dem Corona Virus sich nicht trauen dran teilzunehmen“, sagt Direktor Ilja Keller. Es solle zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr allen Kunden möglich sein, der Veranstaltung zu diesem Thema beizuwohnen.

In den vergangenen Tagen hat es bereits mehrere Absagen großer Veranstaltungen gegeben. So hat die Handwerkskammer Südwestfalen sogar ihre Meisterfeier in Arnsberg am Wochenende abgesagt. Der Kreissportbund sagte am Montag die HSK-Sportgala ab, die erst am 28. März in Olsberg stattgefunden hätte.

Bis gestern Mittag hatte es im HSK allerdings noch keinen Corona-Verdachtsfall und auch keinen Erkrankten gegeben. Vorsichtshalber wurde über zwei Personen im Kreisgebiet allerdings eine Quarantäne verhangen. Sie seien nicht erkrankt, hatten aber Kontakt zu erkrankten Personen.