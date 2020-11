Die Lage an den Schulen eskaliert. Mitte dieser Woche waren im Hochsauerlandkreis bereits 34 Schulen von Corona-Infektionsfällen betroffen. In Quarantäne befinden sich mehr als 2500 Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie weiteres Schulpersonal - die Weihnachtsferien werden vorgezogen. Die Stadt Arnsberg setzt in ihren Schulen weiterhin auf Durchlüftung. Mobilen Lüftungsgeräten erteilt sie trotz angekündigter Landesförderung in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro derzeit noch eine Absage.

Lüftungssituation hergestellt

„Ich sehe weder die finanziellen Mittel noch die Machbarkeit, alle Klassenräume der Stadt flächendeckend mit mobilen Lüftern auszustatten“, wiederholte der bis kürzlich zuständige Fachbereichsleiter Michael John seine Meinung zum Thema. Die 50-Millionen-Euro-Förderung des Landes, so Michael John, sei vor allem für die Ertüchtigung bestehender Lüftungsanlagen und für die Orte gedacht, an denen ansonsten keine ausreichende Belüftung möglich sei. „Wir haben aber allerorts Lüftungssituationen herstellen können“, sagt John. Das wiederum wird nun zum Förderhindernis

Angesichts immer wieder wechselnder Situationen macht Michael John aber auch klar: „Wir werden die Lage und den Schulbetrieb weiter beobachten und auswerten“, sagt er. Auch ob eine Förderung für die Anschaffung mobiler Raumlüfter über das Programm des Landes möglich sei, so die Stadt, werde derzeit noch einmal geprüft.

Testversuche dank Sponsoren an Schulen?

Inzwischen hat die Stadt auch Kenntnis darüber, dass einige wenige Schulen mit Hilfe von Sponsoren mobile Lüftungssysteme anschaffen und testweise einsetzen wolle. „Das lassen wir auch zu“, sagt Michael John als Vertreter der Stadt als Schulträger, „und die dort gemachten Erfahrungen werden wir auch in unsere Beurteilung einfließen lassen“. Das Problem der Sponsoren: Es könnte für Unfrieden an und unter den Schulen kommen, wenn einige Klassen mit mobilen Lüftern ausgestattet sind und andere nicht. Da vom Förderverein einer Grundschule eine Spende für die Anschaffung derartiger Geräte anvisiert ist, prüfe das Gebäudemanagement der Stadt derzeit, welches Geräte von einem immer größer werdenden Markt sinnvoll für einen Einsatz ist.

Auch das Gymnasium Laurentianum Arnsberg hat sich bereits mit dem Thema auseinandergesetzt. „Wir wären gerne bereit, diese zu testen“, sagt Schulleiterin Beate Nordmann, „derzeit sehen wir als Schule aber keine Finanzierungsmöglichkeit“. Die Schulleiterin weiß: „Es ist schon jetzt ziemlich frisch in den Klassenräumen“, sagt sie. Allerdings müsse nicht ständig gelüftet werden. „Alle 20 Minuten Stoßlüften reicht“, so Beate Nordmann.

Die Stadt hatte alle Klassenräume der Stadt in Augenschein genommen und geschaut, wo es Lüftungsprobleme zum Beispiel durch verschlossene Fenster gibt und dies beheben lassen. Michael John nannte aber schon vor einigen Wochen das Kostenargument: Würde die Stadt ihre rund 450 Klassenzimmer in allen Schulen mit leistungsfähigen mobilen Luftreinigern ausstatten, müssten dafür 1,6 Millionen Euro Anschaffungskosten investiert werden.

Das alles überzeugte Michael John nicht wirklich: „Damit sind ja nicht alle Probleme beseitigt, weil dann ja immer noch keine Frischluft zugeführt ist“, sagte er kürzlich, „auch außerhalb von Corona hat es sich ja schon empfohlen, nach jeder Stunde einmal gründlich zu lüften“. Inzwischen hat der Schulträger an die Schulen die Empfehlung geben, vorerst nicht auf solche Geräte zu setzen, sondern alle 20 bis 30 Minuten einmal zu lüften. „Auch wenn dann die Schüler mal kurz die Jacken anziehen müssen“, so Michael John. Auch aus Sicht des Umweltbundesamtes, so die Stadt, sei dem Lüften der Vorrang einzuräumen. „Mobile Luftreinigungsgeräte stellen keinen Ersatz zum Lüften, sondern allenfalls eine Ergänzung dar“, wiederholte Stadtsprecherin Stefanie Schnura am Mittwoch.

Wie Ölsardinen in Schulbussen

Die Stadtschulpflegschaft hat zum Thema „Mobile Lüfter“ noch keine abschließende Meinung. Vorsitzende Julia Pauli wiederholt allerdings ihre Aussage aus dem Sommer, dass sie es begrüßen würde, „wenn neben Masken auch andere Maßnahmen wie Lüftungsanlagen oder Plexiglaswände diskutiert oder ergriffen würden“. Schulausschuss-Vorsitzende Nicole Jerusalem (CDU) sieht das Problem woanders: „In den Schulen sollen sie lüften. Das ist zumutbar“, sagt sie, „was nützen uns diese teuren Maschinen für den Luftaustausch, wenn die Kinder nachher zusammen wie Ölsardinen in den Bussen stehen“.