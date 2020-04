Arnsberg/Sundern. 24 von Corona betroffene Menschen müssen derzeit kreisweit stationär in Krankenhäusern behandelt werden, davon zehn in der Intensivstation.

Im Hochsauerlandkreis gibt es am Samstag, 11. April, 9 Uhr, 220 von Corona Genesene und 260 Erkrankte sowie acht Tote. Von den Erkrankten werden derzeit 24 stationär in den heimischen Krankenhäusern behandelt, davon zehn in der Intensivstation.

Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 488.