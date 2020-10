Christuskirche Neheim: Gelungener Beitrag zur Baukultur

Neben den Schöpfern des „neuen“ Sauerland-Museums (wir berichteten), dürfen sich auch die Gestalter des Gemeindehauses der evangelischen Christuskirche in Neheim über die von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen (AKNW) verliehene Auszeichnung „Vorbildliche Bauten in NRW 2020“ freuen. Die 30 ausgewählten Objekte in 14 NRW-Städten werden am 16. November in Düsseldorf prämiert – nur alle fünf Jahre treffen Kammer und zuständiges NRW-Ministerium eine solche Auswahl.

Projekt Christuskirche: Siegerentwurf eines Wettbewerbs Das Projekt Gemeindehaus Christuskirche ging als Siegerentwurf aus einem Wettbewerb der Evangelischen Landeskirche hervor. Der Entwurf entstand in Zusammenarbeit mit „AD+D Architekten“ (Fabian Dieterle). Auch das Erzbischöfliche Berufskolleg in Köln gehört zu den 30 ausgezeichneten Bauwerken – und ist das zweite Objekt, an dem Keggenhoff / Partner mitgewirkt haben: verantwortlich für die Innenarchitektur.

Entsprechend groß sind Freude und Stolz in Reihen des Planungsbüros „Keggenhoff / Partner mbB“; die Neheimer zeichnen verantwortlich für Architektur und Innenarchitektur des nun ausgezeichneten Projekts in der Burgstraße.

„Diese beiden Auszeichnungen (siehe Infobox, Anm. der Redaktion) freuen uns ungemein, denn Sie treffen das eigentliche Herz von Keggenhoff / Partner“, sagt Prof. Sabine Keggenhoff auf Nachfrage. Dass die Auszeichnung lediglich alle fünf Jahre in einem sehr aufwendigen Verfahren vergeben wird, mache sie und das Team umso glücklicher. „Wir leben und lieben beide Disziplinen – Architektur und Innenarchitektur; schön ist, dass das auch die Jury spürt und wahrnimmt“, so die Architektin weiter.

Und was sagt die Jury? Hier einige Auszüge aus der Laudatio:

Entstanden ist ein formal mit der denkmalgeschützten Christuskirche kontrastierender Baukörper, der gleichwohl die Kirche wie das historische Pfarrhaus zu einem ausgewogenen Ensemble ergänzt.

Die evangelische Christuskirche in der Neheimer Burgstraße mit dem direkt angrenzenden Gemeindehaus-Neubau. Foto: Keggenhoff / Partner / WP

Die städtebauliche Idee einer Rahmung der Christuskirche aus der Hauptblickrichtung des vorgelagerten Gransauplatzes werten die Juroren als „überzeugend“ – zumal hiermit an eine frühere Bebauung erinnert werde.

„Kirchplatz“

„Mit dem durch diese Geste neu geschaffenen, klar gegliederten ‚Kirchplatz‘ ist ein öffentlicher Raum entstanden, der gekonnt zwischen Stadtgesellschaft und Kirchengemeinde vermittelt“, heißt es weiter. Baukörpergliederung und Höhenentwicklung des Neubaus seien gestalterisch folgerichtig und aus der inneren Grundriss-Struktur heraus nachvollziehbar. Auch die Symbiose des Neubaus mit dem denkmalgeschützten Gotteshaus beurteilt das bewertende Komitee als gelungen:

„Die einfache bauliche Anbindung an die Kirche über ein breites Vordach ist gestalterisch und funktional konsequent. Innere Organisation und Zuordnung der Gemeinderäume zum Foyer seien gelungen; der in konsequent moderner Architektursprache formulierte Entwurf füge sich sehr gut in den städtebaulichen Kontext ein. „Das Projekt ist in der gegebenen kleinstädtischen Situation ein vorbildlicher Beitrag zur Baukultur im ländlichen Raum“, fasst die Jury zusammen.

Die Auszeichnung wertschätze nicht nur das Ergebnis, sondern auch „den intensiven, komplexen Prozess der Umsetzung, den Mut, etwas Neues zu schaffen, den Weg, den Gemeinde und alle Planungsbeteiligten gemeinsam gegangen sind“, bilanziert Sabine Keggenhoff zufrieden.