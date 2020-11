Campus Eichholz entsteht: Provisorischer Parkplatz fällt weg

In dieser Woche beginnen die Bauarbeiten für die Arnsberger „Bildungswiese“. Bänke, Picknicksitzgruppen und Bewegungsgeräte sind geplant.

Arnsberg. In dieser Woche startet die Baumaßnahme zum Projekt „Campus Eichholz“, teilt die Stadt Arnsberg mit. Hier werden die Freiflächen im Bereich zwischen Berufskolleg Am Eichholz, Sekundarschule am Eichholz und der Ruhr, unter Einbeziehung der ehem. Hallenbadfläche, umgestaltet. Neben der Freiflächengestaltung wird auch der Ruhrtalradweg auf dem gesamten Abschnitt verbreitert und mehr in das Gesamtkonzept integriert. Hier setzt die Baumaßnahme auch als Erstes an, so dass der verbreiterte Weg für Anlieferungsverkehr und als Zufahrt der Sekundarschule während der Bauphase genutzt werden kann.

Landschaftsarchitekt erstellte Entwurf

Nach einem Entwurf des Planungsbüros DTP Landschaftsarchitekten GmbH, welcher im Berufskolleg und der Sekundarschule vorgestellt wurde, werden die Flächen als „Bildungswiese“ und autofreier „Campus“ umgestaltet. Neben Aufenthaltsflächen mit Picknicksitzgruppen Sitzblöcken und Bewegungsgeräten (Calisthenic) werden Blühflächen und Staudenbeeten angelegt. Die Pflanzungen werden insektenfreundlich nach dem Prinzip des nahegelegenen Natur-Erlebnis-Raum angelegt. Die Gestaltung, wie Pflaster usw. orientiert sich an dem bereits ausgebauten Außengelände der Sekundarschule am Eichholz. Ebenso Einrichtungen, wie Bänke, die auch schon an den Ruhrterrassen und im Natur-Erlebnis-Raum eingebaut wurden.

Die landschaftsgärtnerischen Arbeiten zur Freiflächengestaltung werden durch die Firma Meyers Garten- und Landschaftsbau GmbH ausgeführt. Die Projektleitung liegt beim Fachdienst Grünflächen|Forst|Fiedhöfe der Stadt Arnsberg. Die Umgestaltung des gesamten Bereichs wurde im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für das Stadtumbaugebiet Alt-Arnsberg am 25.11.2015 vom Rat der Stadt Arnsberg beschlossen.

Bildungswiese als Teil einer modernen Bildungslandschaft mit zwei Schulen

Ziel ist die Herrichtung des Geländes als Freifläche, die Teil einer attraktiven und modernen Bildungslandschaft (mit Sekundarschule und Berufskolleg des HSK) am Campus Eichholz werden soll. Aktuell ist hierfür der Ruhrtalradweg im Bereich Parkplatz Sauerlandtheater bis Rundturnhalle gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die geschotterte ehem. Hallenbadfläche nicht mehr zum Abstellen von Autos genutzt werden kann.