Busbegleiter in Arnsberg: Mit Sicherheit den Bus nehmen

Es klingt ein bisschen wie der Blick in das Geschichtsbuch des Ehrenamts in der Stadt Arnsberg:

Schon im Jahr 2013 machte sich ein motiviertes Team aus dem Seniorenbeirat der Stadt Arnsberg buchstäblich auf den Weg, anderen Menschen zu helfen. Als „Busbegleiter“ gehörte Manfred Pollmeier aus Arnsberg-Uentrop zu den Männern und Frauen der ersten Stunde. Busfahren für den guten Zweck, das war sein Ding – und das der anderen Helfer auch.

Aktuell ist jedoch Pause mit dem Busbegleiten, Corona, mehr möchte der Senior dazu nicht sagen.

Bis 9. Oktober bewerben Die Busbegleiter des Seniorenbeirates Arnsberg haben 2013 die Arbeit aufgenommen. Bis Freitag, 9. Oktober, können sich interessierte Männer und Frauen für eine Mitarbeit im Seniorenbeirat bewerben, bei der „Fachstelle Zukunft“, Bürgerbahnhof Arnsberg (Corona-bedingt vor Besuch anmelden unter 02932-2012207, oder mobil, 0170-5983943.

Die Busbegleiterinnen und Busbegleiter aus dem Seniorenbeirat folgen der Idee einer Initiative, die von außerhalb in die Stadt Arnsberg getragen wurde. „Ich habe das Thema Busbegleiter in Lippstadt aufgeschnappt und war begeistert davon“, erinnert sich Manfred Pollmeier. Zusammen mit drei anderen hat er damals – im Jahr 2013 – das Organisationsteam gestellt. Dieses Ehrenamt passte Pollmeier einfach gut, und er konnte schnell noch weitere Helfer zur Mitarbeit gewinnen.

Ihre Idee ist auf offene Augen und Ohren beim Regionalverkehr Ruhr-Lippe (RLG) gestoßen, der die Initiative aus dem Seniorenbeirat unterstützt. Immer an Markttagen haben sich die Busbegleiter, alle leicht an ihrer blauen Weste zu erkennen, an der Bushaltestelle Johanneskirche in Neheim aufgehalten. Bereit, älteren Menschen bei ihrer Fahrt mit dem Bus zu helfen. Konkret auf den Linien C2 und C4 war ihre Unterstützung sehr gefragt, ob beim Einsteigen mit Rollator oder mit Einkaufstaschen an der Hand: „Wir haben die Mobilität der Älteren gefördert“, sagt Manfred Pollmeier heute. Dazu helfen die Busbegleiter nicht nur beim Ein- und Aussteigen in den Bus, sondern sie sind auch im Bus mitgefahren, haben Fahrscheine für andere Ältere gekauft und sogar deren Einkäufe aus Neheim bis in die Wohnungen im Rusch getragen.

Immer ehrenamtlich

„Die Arbeit war immer ehrenamtlich“, erklärt Pollmeier, gute Vorbilder zur eigenen Motivation habe es stets aus anderen Städten gegeben. „Viel Motivation war hier in der Stadt aber gar nicht nötig“, lacht er. Im Laufe der Monate nach dem Start hätten die Helfer den Sinn ihres ehrenamtlichen Einsatzes von den Nutzern und der RLG zurück gespiegelt bekommen. „Wir haben ja nicht nur Senioren unterstützt, sondern auch bei Kinderwagen geholfen“, erinnert sich der Busbegleiter. Und auch die RLG habe zum Einsatz der Busbegleiter gestanden, so Pollmeier. „Die blauen Westen erwecken den Anschein einer Amtsperson, das hat bei lauten Kindern oft für Ruhe gesorgt… Für die immer noch aktiven sieben Busbegleiterinnen und Busbegleiter heißt es aber gerade: „Corona – nichts geht mehr!“

Die Helfer im Alter zwischen 70 und 85 Jahren gehören selber zur Risikogruppe und möchten derzeit weder sich noch andere in gesundheitliche Gefahr bringen. Sechs Monate dauert der Stillstand gerade schon an, aber Manfred Pollmeier will die Hoffnung auf ein Weiter nicht aufgeben. Auch nicht die auf „Nachwuchs“, denn den brauchen die Busbegleiter dringend. „Es ist schwer, neue Hilfe bei denen zu finden, die noch nicht ehrenamtlich aktiv sind“, weiß Pollmeier. Die Menschen, so hat er erkannt, wollen sich nicht mehr fest für etwas binden.

Der gebürtige Rheinländer, der auch nach 60 Jahren Sauerland seinen Dialekt nicht verbergen kann und will, bleibt aber zuversichtlich. „Gerne würden wir unsere Dienste auch auf die Linie C3 nach Arnsberg ausdehnen“, so Pollmeier. Wenn sich die Wogen um Corona wieder etwas geglättet haben und das eigene Risiko bei den Einsätzen beherrschbar ist, dann könnte es weiter gehen mit den Damen und Herren in ihren blauen Westen.