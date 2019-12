Bruchhausen. Die Rodentelgenkapelle in Bruchhausen hat es als eines von zwölf Denkmälern in Nordrhein-Westfalen in einen Kalender für 2020 geschafft.

Bruchhausen: Rodentelgenkapelle ist Denkmal des Monats

Durch den Einsatz des Fördervereins Rodentelgenkapelle, die Arbeit der beteiligten Denkmalpfleger, Handwerker und Restauratoren sowie das Engagement verschiedener Stiftungen und zahlreicher weiterer Menschen aus Bruchhausen und der Stadt konnte die geschichtsträchtige Rodentelgen­kapelle vor dem Verfall gerettet und in den zurückliegenden Jahren im Innenraum komplett restauriert werden.

Arbeiten an der Fassade folgen

Zusätzliche Arbeiten an den Fassaden und im Außenbereich sollen folgen. Dieses ungewöhnliche Engagement hat die Stadt Arnsberg bewogen, die Kapelle als Denkmal des Monats September 2020 auszuwählen. Als eines von zwölf Denkmälern wurde sie damit auch in den Kalender „Denkmal des Monats 2020“ der Regionalgruppe Südwestfalen in der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in Nordrhein-Westfalen aufgenommen.

Dies nahmen jetzt der Vorsitzende der Regionalgruppe, Thomas Vielhaber, und Geschäftsführerin Nicole Rüppel zum Anlass, um Vertretern des Vorstandes und des Beirates des Fördervereins Rodentelgenkapelle den Kalender, der auch im örtlichen Buchhandel und bei der Unteren Denkmalbehörde zu kaufen ist, offiziell zu überreichen.

59 Kommunen sind beteiligt

Zum Hintergrund: 59 Kommunen aus NRW haben sich im Jahr 1989 zur Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne zusammengeschlossenen. Sie verfolgen unter der Schirmherrschaft des Landes NRW das Ziel, das kulturelle und baukulturelle Erbe der historischen Stadtkerne sorgsam zu erhalten und behutsam fortzuentwickeln. Die Regionalgruppe Südwestfalen umfasst zwölf Mitglieder.