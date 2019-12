Bruchhausen: Arbeiten an Gasleitung belasten

Leitungsbau sorgt für Belastung der Anwohner in Bruchhausen.

Bruchhausen. Eine Verlegung einer Gasleistung bringt derzeit für die Bruchhausener Bürger starke Verkehrsbelastungen und -einschränkungen.

Zu erheblichen Belastungen für die Verkehrsteilnehmer und Anwohner in Bruchhausen sorgt zur Zeit die Verlegung einer Gasleitung quer durch Bruchhausen. Aufgrund einer Vielzahl von Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern hat der Vorsitzender des Bezirksausschusses Bruchhausen Frank Neuhaus bei der Stadt Arnsberg angefragt wie lange die Baumaßnahmen noch dauern? Die Stadtverwaltung hat mitgeteilt, dass nach den Planungen der Firma Thyssengas die Arbeiten an der Hauptleitung wohl noch bis April dauern werden, anschließend werden noch neun Anschlussleitungen umgebunden, über welche Kunden versorgt werden. Die terminliche Abfolge erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken Arnsberg und den Kunden.

Arbeiten im Zeitplan

Es war geplant, dass die Rohr- und Tiefbauarbeiten bis April 2020 dauern, die Arbeiten liegen also im Zeitplan. Nur aufgrund der überwiegend geschlossenen Bauweise war es möglich, diese sehr schwierige, aber erforderliche und mit den Stadtwerken Arnsberg abgestimmte Trassenführung so schnell zu realisieren, teilt die Stadtverwaltung mit.

Viele Anfragen an Frank Neuhaus befassten sich aber mit der offensichtlich nur provisorischen und nicht sehr ansehnlichen Wiederherstellung der geöffneten Asphaltbereiche.

Hierzu teilte die Stadt Arnsberg mit, dass die derzeitige Wiederherstellung nur provisorisch ist und nur der schnelleren Freigabe für den Verkehr dient. Für die endgültige Wiederherstellung werden die betroffenen Asphaltbereiche gefräst und eine Asphaltbetonschicht eingebaut.

Fehlentwicklungen melden

Frank Neuhaus weist darauf hin, dass falls den Anwohnern bei der Wiederherstellung irgendwelche Unzuträglichkeiten auffallen, jederzeit die Möglichkeit besteht, bei dem Fachdienst (9.3) Straßen und Brücken der Stadt Arnsberg eventuelle Fehlentwicklungen zu melden.

Diese werden dann gemeinsam mit Mitarbeitern des Unternehmens Thyssengas geprüft und entsprechend bearbeitet, so die Stadtwerke Arnsberg.

Auch Frank Neuhaus leitet entsprechende Meldungen gerne an die Stadt Arnsberg weiter.