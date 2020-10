Bruchhausen: Amy Fengler singt im Finale von „Secret Star“

Amy Fengler ist zwar nicht der "Secret Star" geworden, aber ihre Leidenschaft verfolgt sie in der Musikschule Neheim weiter.

Bruchhausen. Mit einer Ballade tritt Sängerin Amy Fengler aus Bruchhausen im Finale der Talentshow „Secret Star“ auf.

Bis ins Finale der WDR-Sendung „Secret Star“ hat Gesangstalent Amy Fengler aus Bruchhausen es geschafft.

Im Finale der Talentshow, das zunächst nur online übertragen wurde, trat sie gegen zehn weitere Talente aus den Verbreitungsgebieten anderer Regionalstudios an, nachdem sie sich bereits im ersten Zuschauervoting durchgesetzt hatte. Mit dem Song „You are the Reason“ von Calum Scott trat die Schülerin der Musikschule Neheim ans Mikrofon im Kölner Fernsehstudio.

Singen ist ihre Leidenschaft

„Ich würde mich freuen, wenn ihr für mich abstimmt, weil Singen meine große Leidenschaft ist“, sagte sie bei der Live-Übertragung anschließend in die Kamera. Gewonnen hat schließlich ein anderes Talent – André Moosmayer aus der Region Aachen. Aber Amy Fenglers Leidenschaft bleibt bestehen und sie wird weiterhin Gesangsunterricht in Neheim nehmen. Denn ihr großer Wunsch ist es, irgendwann einmal mit Gesang Geld zu verdienen, auch ohne Titel als „Secret Star“.