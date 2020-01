Neheim. Raphael Stör und Dana Bamberg, „die kreativen Widderfreunde“, wurden jetzt im großen Rahmen proklamiert. Die Prunksitzung steigt am 8. Februar.

Blau-Weiß Neheim hat ein neues Kinderprinzenpaar

Das neue Kinderprinzenpaar der Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß Neheim heißt Raphael I. (Stör) und Dana II. (Bamberg). Sie nennen sich „Die kreativen Widderfreunde“. Die Proklamation der Kindertollitäten fand während des Gesellschaftsabends im Fresekenhof statt.

Dana und Raphael haben mit Karneval eigentlich nichts am Hut. „Unsere Freunde und Vorgänger Elias und Lara haben so von ihrer Zeit als Prinzenpaar geschwärmt. Da haben wir schon im letzten Jahr beschlossen, es zu machen“, so Raphael und Dana. Die Eltern Britta und Michael Bamberg sowie Sabrina und Friedrich Stör haben sie sofort unterstützt.

„Wir sind das neue Prinzenpaar und wir werden eure Superstars“

Jubilare und Aktive der Neheimer Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß. Foto: Achim Benke

Schon in der Antrittsrede zeigte das Kinderpaar viel Humor. Raphael:

„Dana ist eine, die gerne lacht.“ Dana: „Raphael ist der, der gut zu mir passt. Er ist der, der Remmidemmi macht. Wir sind das neue Prinzenpaar und wir werden eure Superstars.“

Beide besuchen das St.-Ursula-Gymnasium

Beide sind 13 Jahre und besuchen das St.-Ursula-Gymnasium. Ihr Lieblingsfach ist Kunst und sie haben im April Geburtstag. Daher ihr gemeinsamer Name „Die kreativen Widderfreunde“.

In ihrer Rede betonten sie, dass sie schon sehr lange gute Freunde und durch Dick und Dünn gegangen sind. „Das konnten wir in der kurzen Zeit bei den Neheimer Karnevalisten feststellen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer“, betont Raphael.

KG Blau-Weiß Neheim ehrt zahlreiche Jubilare

Ein weiterer offizieller Programmpunkt waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder

Für 45 Jahre: Manuela Reinl; 35 Jahre: Alex Paust, Willi Klepsch; 30 Jahre: Katrin Steffen; 25 Jahre: Heiko Brychs; 20 Jahre: Michael Breker, Christopher, Felix, Philip, Toni Bröker; Elisabeth und Holger Gehrmann; Willi Hartwig, Monika Heiseler, Hans-Josef Vogel, Nadine Weber; 15 Jahre: Monika und Willi Schulte; 10 Jahre: Tanja Erle, Ralf Hoffmann, Hans-Peter Keßler, Ann-Christin Schäfer.

Die große Prunksitzung steigt am 8. Februar in Herdringen

Die Prunksitzung ist am Samstag, 8. Februar, um 19.31 Uhr in der Gemeinschaftshalle Herdringen. Kartenbestellung: praesidentin@blauweiss-neheim.de oder 02935-2306. Kinderkarneval ist Sonntag, 9. Februar, um 15 Uhr ebenfalls in der Gemeinschaftshalle.