BJB informiert Mitarbeiter derzeit über Sondertarifvertrag

In diesen Minuten tritt die Geschäftsführung des Neheimer Lichttechnik-Unternehmens BJB vor die Mitarbeiter und stellt die Ergebnisse der Verhandlungen über einen Sozialplan und eines Sondertarifvertrages vor. Ab 13.30 Uhr kommen im Kaiserhaus Neheim dann die in der IG Metall organisierten BJB-Beschäftigten zusammen und stimmen über die Annahme des Maßnahmenpaketes ab.

Personalabbau angekündigt

Bis das Ergebnis der Abstimmung vorliegt, wollen sich die Tarifparteien und Beteiligten zum Inhalt nicht äußern. Es geht aber, so wurde schon im September angekündigt um Themen wie Personalabbau, die Zukunft des Werkzeugsbaus am Standort, einen Sozialplan sowie um Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Im September 2019 hatte Geschäftsführer Philipp Henrici von einem „Restrukturierungspaket“ gesprochen. Er kündigte da schon den „zeitnahen“ Abbau von rund 50 Stellen an. Die IG Metall reagierte damals „geschockt“ und verwies auf einen in 2018 ausgehandelten Tarifvertrag, der den Mitarbeitern bis Juni 2020 einen Job garantieren sollte.

Der Verhandlungstisch

Nun aber hatten sich IG Metall und deren Generalbevollmächtigte Carmen Schwarz mit dem Betriebsrat und der Geschäftsführung mehrfach zusammengesetzt. Neben Philipp Henrici saßen auch der neue 2. Geschäftsführer Heiko Piossek - er löste im November 2019 „Senior“-Chef Dieter Henrici als Mitglied der Geschäftsführung ab - sowie auch die BJB-Personalleitung und Dr. Volker Verch vom Unternehmensverband Westfalen-Mitte am Verhandlungstisch.

„Schwarze Zahlen“ sind das Ziel

„Ziel ist es, schwarze Zahlen zu schreiben“, sagt Philipp Henrici am Montagvormittag, „das ist zu schaffen, ist aber ein hartes Stück Arbeit“. Wie das gelingen soll, erfahren die BJB-Mitarbeiter in diesem Augenblick. Im September waren am Standort Neheim noch 346 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit rund 500.

Die Umsatzerwartungen für 2019, die im September mit 76 Millionen Euro ohnehin schon deutlich unter dem 2018er-Ergebnis von 83 Millionen Euro gelegen hatten, wurden sogar noch unterschritten. Henrici spricht für 2019 von einem Jahresumsatz von 74 Millionen Euro. Das Weihnachtsgeld 2019 war daher dem Vernehmen nach schon nicht mehr ausgezahlt worden.