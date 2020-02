Im zweiten Versuch hat es geklappt: Die in der IG Metall organisierten Mitarbeiter des Neheimer Lichttechnikunternehmens BJB stimmten am Montag einem in einer Nachverhandlung am Donnerstag nachgebesserten Sondertarifvertrag zu. Das teilen Geschäftsführer Philipp Henrici und die 1. Bevollmächtigte der IG Metall, Carmen Schwarz, mit.

37 Mitarbeiter in Transfergesellschaft

Im Rahmen eines Sozialplans werden 37 BJB-Mitarbeiter bis vermutlich Ende des Monats in eine Transfergesellschaft wechseln. Einige weitere Mitarbeiter scheiden durch Altersteilzeits- oder Aufhebungsverträge aus. Konzernweit spricht Henrici von dem Abbau von 50 Arbeitsplätzen. Die gute Nachricht: Der Werkzeugbau mit aktuell 17 Mitarbeitern bleibt in Arnsberg. Die Zukunft des Werkzeugbaus in Spanien sei hingegen noch nicht final entschieden.

Einsparungen von 3,5 Millionen Euro im Jahr

Ziel der Maßnahmen sei eine jährliche Einsparung von 3,5 Millionen Euro. „Wir müssen in schwarze Zahlen kommen“, sagt Henrici. Daher sei es wichtig, dass der Sondertarifvertrag, der noch in einer ersten Version in der vergangenen Woche von den IG Metall-Mitgliedern nicht angenommen wurde, nun schnell greifen könne. Henrici spricht von einem „Restrukturierungspaket“.

Interessenausgleich

„Die Mitgliederversammlung hat die erneute tarifliche Abweichung heute beschlossen und somit den Weg frei gemacht für den Interessenausgleich und Sozialplan“, sagt Carmen Schwarz am Montagnachmittag. Die flächendeckend eigentlich seit 2018 beschlossene Tariferhöhung wird bei BJB erneut verschoben. Das Weihnachtsgeld 2019 war bereits nicht gezahlt worden - und auch in 2020 werden sich kein übliches Weihnachts- und Urlaubsgeld in den Lohntüten der BJB-Mitarbeiter finden. Dafür allerdings wird es zwei Kompensationszahlungen in Höhe von 1000 Euro im März und 400 Euro im November geben. Hier wurde gegenüber dem Vertragsentwurf aus der vergangenen Woche noch einmal entscheidend nachgebessert.

Zum weiteren Ausgleich erhalten die BJB-Mitarbeiter in 2020 zwei zusätzliche Urlaubstage. Die Laufzeit des Sondertarifvertrags ist bis Ende 2020 begrenzt. Dann muss neu verhandelt werden.

Wirtschaftlicher Druck

Der wirtschaftliche Druck bei BJB für diese Maßnahme ist erheblich. Nach einem Umsatz im Jahr 2018 in Höhe von 83 Millionen Euro wurde die 2019er-Erwartung von 76 Millionen mit tatsächlich nur 74 Millionen Euro noch unterschritten. „Restrukturierungen sind nötig“, sagt Carmen Schwarz, „damit nicht es nicht umsonst ist, worauf die Mitarbeiter jetzt verzichten“. Im September 2019 hatte BJB noch 346 Mitarbeiter in Neheim.