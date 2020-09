Bittner: „Erfolg für Arnsberg, dass AfD nicht zulegen konnte“

Arnsberg/Sundern. Bürgermeister Ralf Bittner ist froh, dass in Arnsberg die demokratischen Kräfte die AfD „zahm halten“ konnten.

Trotz deutlicher Verluste und einem Absturz unter die 40-Prozent-Marke ist die CDU nach der Kommunalwahl in Arnsberg weiterhin die stärkste Kraft. Sie erreichte 38,48 Prozent (minus 7,36) und damit 20 Sitze im künftig 52-köpfigen Stadtrat. Großer Gewinner sind Bündnis 90/Grüne mit 14,19 Prozent und künftig sieben Sitzen. Ordentlich schnitt auch die SPD als Bürgermeister-Partei ab, die mit ihren 28,26 Prozent (-2,0) noch 15 Sitze holte. Die FDP legte leicht zu und kommt auf vier Mandate. Neu im Parlament ist die Partei „Die Partei“, die ebenso wie die AfD zwei Sitze und somit den Fraktionsstatus erreichte. Die Sauerländer Bürgerliste SBL als „Neuling“ mit dem „alten Hasen“ Gerd Stüttgen holt ebenso einen Sitz im Stadtrat wie die Partei „Die Linke“.

Bessere Wahlbeteiligung

Was alle Parteien gefreut haben dürfte, auch wenn nicht alle gleichermaßen davon profitieren: In Arnsberg lag die Wahlbeteiligung mit 48,67 Prozent deutlich höher als noch vor zwei Jahren bei der Bürgermeisterwahl. „Der größte Wahlerfolg für die Stadt Arnsberg aber ist, dass wir zu den ganz wenigen Städten gehören, in denen die AfD nicht zulegen konnte und zahmer als 2014 ist“, freut sich Arnsbergs Bürgermeister Ralf Bittner (SPD), „mit dem Ergebnis kann ich als Bürgermeister gut leben.“

Brodel abgewählt

Für einen anderen Bürgermeister läuft die Uhr im Amt nun ab: In Sundern wurde Ralph Brodel nach nur einer Wahlperiode wieder abgewählt. Er muss Klaus Rainer Willeke und Georg Te Pass (CDU) den Vortritt in die Stichwahl lassen. Diese verpasste deutlich auch Serhat Sarikaya (Bürger für Sundern). „Die Demokratie und die Wähler haben entschieden“, so Ralph Brodel am Abend, „die Schlagzeilen der vergangenen Monate mit den Vorwürfen, die sich im Nachhinein ja nicht als haltbar erwiesen, waren für viele wohl doch entscheidend“. Er werde nun „beenden, was noch zu beenden ist“ und dann „habe ich auch noch viel Urlaub“. Den Wahlabend verbrachte er mit seinem Team und seinen SPD-Unterstützern im Sportheim des SSV Stockum.

Bei der Ratswahl in Sundern bleibt die CDU stärkste Kraft (41,98 Prozent), verliert aber erneut deutlich. Auch in Sundern legen die „Grünen“ (14,38 Prozent) stark zu. Die SPD stürzt auf 18,2 Prozent ab. Die FDP (9,97 %) bleibt vor der WiSu und Bürger für Sundern.