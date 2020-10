Polizei Betrügerischer Spendensammler in Neheim erwischt

Neheim. Ein aufmerksamer Polizist konnte in seiner Freizeit in der Fußgängerzone einen der Täter bis zum Eintreffen der Kollegen festhalten.

Geldspenden sollen da ankommen, wo sie gebraucht werden und nicht bei Betrügern landen: Einem Polizisten aus Hamm fiel in seiner Freizeit ein Betrug in der Neheimer Fußgängerzone auf. Er informierte die Polizei und hielt den Verdächtigen bis zum Eintreffen seiner Arnsberger Kollegen fest.

Ein Mann hatte die Bekannte des Polizisten angesprochen. Der Polizist befand sich zu dieser Zeit in einem Geschäft. Der Täter gab an, taubstumm zu sein und zeigte ein Klemmbrett vor. Auf diesem stand, dass er für taubstumme Kinder Spenden sammelt.

Einer der Täter konnte flüchten

Die Frau spendete, erhielt aber keine Quittung. Kurze Zeit später kam ein weiterer Spendensammler auf die Frau zu. Dieser versuchte, mit der gleichen Masche Geld einzutreiben.

Als der Beamte den Mann auf die Betrugsmasche ansprach, versuchte der Täter zu flüchten. Was der Polizist verhinderte. Bei dem Täter handelte es sich um einen 18-jährigen Rumänen mit gemeldetem Wohnsitz in Herne. Der zweite Täter konnte flüchten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizei: Nie an unbekannte Personen Geld spenden

Die Polizei rät:

- Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Übergeben Sie Geld nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten z.B. durch Spendensammler nicht tolerieren. Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizeiunter Tel. 110.

- Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.