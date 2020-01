Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bebaubare Flächen im Heidedorf

Im Flächennutzungsplan muss potenzielles Bauland ausgewiesen sein, um bauen zu können. Dies geschah in Oelinghauser Heide in größerem Umfang erst im Jahr 2009, nachdem Heidepolitiker dafür gekämpft hatten.

In der Heide gibt es ca. 15 mögliche Baugrundstücke, wobei an der Ortsdurchfahrt liegende Grundstücke für Bauwillige nicht besonders interessant sind. Stärkeres Interesse gibt es an der Freifläche gegenüber dem Straßenzug Oelinghauser Straße 26-56 und gegenüber den Gebäuden Oelinghauser Heide 94 und 96.