Hüstener Notfallzentrum wird Patientenversorgung optimieren

Beim symbolischen ersten Spatenstich für den Bau des Notfall- und Intensivzentrums am Hüstener Karolinen-Hospital betonte Regierungspräsident Hans-Josef Vogel den medizinischen Fortschritt, von dem alle Notfall-Patienten nach Fertigstellung des Neubaus profitieren. „Hier werden 13 Fachkliniken, die sich derzeit noch an verschiedenen Standorten des Klinikums Hochsauerland befinden, zusammengefasst. Für Notfall-Patienten wird eine umfassende und gleichzeitig hoch spezialisierte ärztliche und pflegerische Versorgung geschaffen, die die Zahl von Inter-Hospital-Transporten deutlich reduzieren wird“, sagte Vogel, der vor Jahren noch als Arnsberger Bürgermeister den Planungsprozess für das Notfall- und Intensivzentrum intensiv begleitet hatte.

Das Karolinen-Hospital Hüsten aus der Vogelperspektive: Dort, wo früher die Kita am Karolinen-Hospital stand - sie wurde mittlerweile abgerissen - entsteht das Notfall- und Intensivzentrum. Der Bauplatz ist auf dem Foto rechts zwischen den Bäumen zu sehen. Das Foto aus 2018 zeigt noch das Flachach der Kita. Foto: Blossey

Der heutige Regierungspräsident freute sich am Freitagmittag bei der Feierstunde, dass nun endlich der Bau beginnt. Das 88 Millionen Euro teure Notfall- und Intensivzentrum soll Mitte 2023 in Betrieb genommen werden. Bei der Finanzierung übernimmt das Land NRW einen Kostenanteil in Höhe von 28,2 Millionen Euro. Entsprechende Fördermittel wurden von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bewilligt, der terminlich verhindert war und schriftlich ein Grußwort übermittelte. Mit dem Neubau werde der Grundstein für eine auch in Zukunft hochwertige und wohnortnahe medizinische Gesundheitsversorgung für den gesamten HSK und darüber hinaus gelegt, so der Minister.

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums Hochsauerland, Prof. Dr. med. Norbert Roeder, betonte, dass der Neubau das Klinikum Hochsauerland fit für die Zukunft mache. Das gesundheitspolitische Ziel, Leistungen von Akutkrankenhäusern in einem Versorgungsgebiet zu konzentrieren, habe das Klinikum schon seit vielen Jahren verfolgt. Dies werde in der Fusion der drei Arnsberger Krankenhäuser im Jahr 2011 und in der Integration des Mescheder Krankenhaus ins Klinikum Hochsauerland einige Jahre später deutlich. Dies sei auch von wirtschaftlichem Erfolg begleitet gewesen. „Während 2005 die drei Arnsberger Krankenhäuser insgesamt 21.000 Patienten vollstationär versorgten, hat das Klinikum Hochsauerland (die drei Arnsberger Hospitäler plus das St.-Walburga-Krankenhaus in Meschede) rund 40.000 Patienten im Jahr 2019 vollstationär versorgt“, berichtete Prof. Roeder.

So sieht das Modell für das Notfall- und Intensivzentrum aus, das baulich ans Karolinen-Hospital angebunden wird. Foto: Martin Schwarz

Landrat Dr. Karl Schneider hob in seinem Grußwort die Bedeutung des Klinikums für alle Einwohner im HSK hervor. Mit dem neuen Notfall- und Intensivzentrum werde für eine umfassende Notfallversorgung in der gesamten Region gesorgt. „Der Neubau in Hüsten ist ein Meilenstein in der Versorgungsregion HSK“, meinte der Landrat. Auch der HSK habe sich mit Blick auf den NRW-Krankenhausplan für zusätzliche Intensivbetten im HSK ein gesetzt.

Dr. Schneider freute sich daher, dass in Hüsten eine große interdisziplinäre Intensivstation mit 50 Betten geschaffen werde. Mit Blick auf den Fachkräftemangel erinnerte der Landrat an die HSK-Initiative, Medizinstudenten ein Stipendium anzubieten, mit der Verpflichtung, nach dem Studium zumindest für eine gewisse Zeit als Arzt im HSK zu arbeiten.

Arnsberg 262 zusätzliche Betten in Hüsten Durch den Neubau des siebenstöckigen Notfall- und Intensivzentrums mit 11.000 qm Nutzfläche schafft das Klinikum Hochsauerland am Karolinen-Hospital 262 zusätzliche Betten, so dass es insgesamt 518 Betten im Hüstener Krankenhaus geben wird. Der Neubau verfügt u. a. über eine interdisziplinäre Notaufaufnahe und einen OP-Bereich mit neun Sälen.

Bürgermeister Ralf Paul Bittner ist schon seit vielen Jahren mit dem Krankenhauswesen in Arnsberg eng verbunden - zunächst als Aufsichtsratsmitglied im früheren städtischen Marienhospital und heute als Aufsichtsratsmitglied des Klinikums Hochsauerland. Bittner machte keinen Hehl aus seiner Gefühlslage, als er mit Blick auf die Bagger vor dem Hüstener Hospital meinte: „Es macht uns glücklich, dass mit dem Bau begonnen werden kann.“ Ausdrücklich dankte er Amtsvorgänger Vogel für dessen persönlichen Einsatz für das Notfallzentrum.

Bevor Akteure aus Politik und Klinikum zum symbolischen ersten Spatenstich schritten, ergriff abschießend Klinikum-Geschäftsführer Werner Kemper das Wort. Er erinnerte an drei Aufgaben, die das Klinikum nun meistern muss: „1. Wir müssen viele Fachkräfte für das Klinikum gewinnen und unsere Ausbildungskapazität mindestens verdoppeln. 2. Wir müssen uns neu organisieren und die Zusammenarbeit von 13 Fachkliniken am Standort Hüsten regeln (wobei zusätzlich zu den 88 Millionen Euro noch 4 Millionen Euro für Fachklinik-Umzüge anfallen); 3. Wir streben in unserem Versorgungsgebiet einen Versorgungsstandard an, der sich nicht von dem in einer Großstadt unterscheiden soll.“

Minister Laumann schrieb in seinem Grußwort: „Nicht nur die Notfallversorgung wird verbessert. Das Klinikum Hochsauerland wird zukünftig über eine optimale räumliche Ausstattung an einem zentralen Standort verfügen. Es wird ein moderner Krankenhausbetrieb entstehen, der neben einer hochwertigen medizinischen Grund- und Regelversorgung der Bevölkerung auch eine hohe Zahl von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sichern wird. Es werden auch bessere Arbeitsbedingungen für die Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal entstehen. In Zeiten des Fachkräftemangels im ärztlichen Bereich und in der Pflege ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor.“

Konfliktfrei ist die Baumaßnahme nicht. Anwohner aus der Nachbarschaft des Karolinen-Hospitals befürchten eine Zunahme des Verkehrs, was mit mehr Lärmemissionen verbunden sein wird. Die Zunahme des Verkehrs bewegt sich aber in einem rechtlich zulässigen Rahmen, was ein Gutachten bestätigte.