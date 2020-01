Bauboom bei Kindertagesstätten in Arnsberg

Im Stadtgebiet müssen mehrere hundert neue Betreuungsplätze in Kitas geschaffen werden – dazu ist neben zusätzlichem Personal auch eine entsprechende Infrastruktur nötig.

Die Stadt hat angekündigt, im Jahr 2020 weitere Kitas eröffnen und Bauprojekte starten zu wollen – und lässt den Worten Taten folgen: Im zweiten Teil unserer Berichter­stattung über städtische Baumaßnahmen in 2020 geht es um diesen Bereich.

Arnsberg Ausbau der Betreuungskapazitäten Erst im November 2019 bekam die zuständige Mitarbeiterin der Stadt, Cornelia Thiel-Kodalle, viel Lob für den Ausbau der Betreuungskapazitäten in Arnsberg – um 175 Kita-Plätze sowie 84 neue Plätze in der Kindertagespflege. Die 175 neuen Kita-Plätze im Stadtgebiet wurden bereits – beziehungsweise werden noch – geschaffen – in Hüsten, Moosfelde, Unterhüsten, Herdringen und im Ortsteil Arnsberg. Zu Beginn des Jahres 2019 fehlten insgesamt 400 Betreuungsplätze für Kinder im Alter bis zu sechs Jahren im Stadtgebiet. Im Jahr 2020 geht der Ausbau weiter, denn es fehlen noch immer etwa 100 Betreuungsplätze.

Die Bauprojekte für die Arnsberger Betreuungslandschaft 2020 – in freier und städtischer Trägerschaft – im Überblick:

Projekte in freier Trägerschaft

Neubau evangelischer Martin-Luther-Kindergarten im Ortsteil Arnsberg: Der Kita-Träger plant im Investorenmodell den Bau eines neuen Gebäudes. Neben diesem Ersatzgebäude sollen zudem zwei zusätzliche Gruppen geschaffen werden. Ein konkreter Bauzeitenplan liegt bisher nicht vor. Die Stadt Arnsberg ist als Berater und Impulsgeber tätig, mit einem Baubeginn in 2020 ist zu rechnen.

Anbau katholische Kita St. Pius im Ortsteil Arnsberg: Der Kita-Träger plant, den zweigruppigen Kindergarten um zwei zusätzliche Gruppen zu erweitern. Die Stadt Arnsberg ist auch hier als Berater und Impulsgeber tätig, Baubeginn wohl in 2020.

Erweiterung katholischer Franz-Stock-Kindergarten in Neheim: Der Kita-Träger plant einen Um-/Anbau, um zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen, konkrete Umsetzungsplanungen sind bisher nicht bekannt.

Aufbau Bauernhofkindergarten in Ainkhausen: Der Träger „Kita Natura eG“, in Kooperation mit dem Tiggeshof, plant, einen „Wichtelwagen“ aufzustellen, Inbetriebnahme einer Gruppe mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren am 1. März.

Neubau einer dreigruppigen Kita in Rumbeck: Die Stadt Arnsberg wird ein Ausschreibungsverfahren zu Trägerschaft/Bau durchführen; Ziel: Errichtung der Kita auf (noch) städtischem Grundstück. Derzeit kann keine verlässliche Aussage zum Bauzeitenplan getroffen werden, Start ist aber kurzfristig in 2020 geplant.

Neubau dreigruppige Kita im ehemaligen Camp Loquet in Neheim: Die Step Kids KiTas gGmbH plant die Errichtung auf dem Grundstück der jetzt noch stehenden Bauruine. Die Einrichtung wird im Investorenmodell umgesetzt. Die Stadt Arnsberg kooperiert als Impulsgeber und prüfendes Jugendamt. Mit der Umsetzung soll in 2020 begonnen werden.

Städtische Bauprojekte

Bau städtischer Waldkindergarten für die Gesamtstadt Arnsberg: Aktuell wird noch immer das in städtischem Eigentum befindliche Gelände des ehemaligen Sportheims in Wennigloh favorisiert.

Hier verhandelt die Stadt mit Waldeigentümern vor Ort. Die Stadt Arnsberg strebt die Inbetriebnahme im Jahr 2020 an.

Umbau städtische Kita Krähennest in Herdringen: Im Zuge der Einrichtung einer fünften Gruppe dort haben sich Anpassungsplanungen für das Bestandsgebäude ergeben. Die Kindertageseinrichtung soll u. a. auf den Stand der Technik gebracht werden. Konkret bedeutet das: Einbau der erforderlichen Infrastruktur für Internet/Telefon und Schaffung von Schallschutz. Die konkrete Planung soll im Frühjahr erstellt, die Umsetzung der Baumaßnahme dann noch in 2020 abgeschlossen werden.

Um-/Anbau städtische Kita Bieberburg in Holzen: Die Stadt plant die bauliche Anpassung und Erweiterung der jetzt dreigruppigen Einrichtung. Das aktuelle Raumprogramm entspricht nicht den Standards für eine moderne, zukunftsgerichtete Kindertageseinrichtung. Bauliche Anpassungen und Erweiterungen sind erforderlich. Eine „Machbarkeitsstudie“ soll im Frühjahr 2020 abgeschlossen und vorgestellt werden. Anschließend wird die konkrete Um-/Anbauplanung umgesetzt. Baubeginn soll Mitte 2020 sein, Fertigstellung im Frühjahr 2021.

Sanierung städtische Kita Sonnenland in Wennigloh: Begehungen im Herbst 2018 haben Sanierungsbedarf aufgezeigt: Sanitäre Einrichtungen für die Kinder sollen erneuert, technische Infrastruktur für Internet/Telefon auf Stand gebracht werden. Die konkrete Umsetzung wird 2020 geplant und direkt im Anschluss realisiert.